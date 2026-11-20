睡前閱讀電子書恐致失眠風險？閱讀雖然是個好習慣，，然而載體的選擇與時機不當，卻可能對睡眠結構造成負面干擾。有醫生分享研究指出，相較於閱讀傳統紙本書籍，睡前使用自發光電子書閱讀器，會使人體內的褪黑激素分泌量大幅受抑達 55%。導致夜間易醒，並使患者在晨起時產生非恢復性睡眠感。醫生指出，有4大方法有助平衡睡前閱讀習慣與螢幕光線刺激。
失眠｜瞓前睇電子書易愈瞓愈攰
功能醫學醫生歐瀚文在其facbook專頁上分享指，不少人已習慣以手機、平板或電子閱讀器看文章、看電子書，優點是方便、輕巧，一部裝置可攜帶大量書籍。不過，閱讀媒介本身也可能影響身體進入睡眠的節律。
一項2015年研究將健康年輕成人安排於睡前約4小時閱讀，並比較使用會發光的電子閱讀器與閱讀紙本書兩組。結果顯示，連續數晚之後，使用電子閱讀器者晚間褪黑激素分泌受到明顯抑制；紙本閱讀組則未見同等程度的影響。研究圖示亦指出，電子書／平板閱讀組的褪黑激素抑制約達55%，而紙本組未見明顯抑制。
失眠｜不能直接推論「電子書一定傷睡眠」
不過，他強調，上述研究已是2015年的資料。現時屏幕技術、夜間模式及亮度調整功能均較以往進步，因此不能直接解讀為「電子書一定損害睡眠」。真正值得關注的，是睡前光線的亮度、閱讀時間長短，以及閱讀與就寢時間相距多近。
失眠｜4招平衡睡前閱讀與光線刺激
若本身較難入睡或睡眠質素欠佳，他建議：
睡前可優先考慮紙本書，以減少光線刺激。
電子書宜調低亮度
縮短睡前閱讀時間
避免閱讀後隨即滑訊息或短影片
歐醫生表示，電子派與紙本派各有可取之處。無論選擇哪一種媒介，重點是好好閱讀，也好好睡覺。