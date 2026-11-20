睡眠｜週末補眠難償「睡眠債」日花10分鐘做1事即解鎖深層睡眠 醫生教3招換取較佳睡眠

面對長期睡眠不足，許多都市人習慣透過「週末集中補眠」來彌補休息時間，卻往往在週一晨起時依舊感到精神渙散、猶如行屍走肉。有醫生指出最新醫學研究發現，其實只要每日抽出短短10分鐘做1件事，就能顯著改善睡眠質素，甚至幫助大腦順利進入更深層的修復睡眠。醫生指出，有3大核心臨床建議，助您以科學方式重塑睡眠品質，徹底擺脫慢性疲憊感。

睡眠｜日花10分鐘做1事即解鎖深層睡眠 家庭醫學科李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，週末補眠根本無法徹底償還睡眠債。根據德克薩斯大學奧斯汀分校Corral團隊近期發表於《Journal of Physical Activity and Health》的研究，讓學生佩戴Fitbit連續記錄數個月的活動與睡眠。結論相當直接：每天只需10分鐘中高強度身體活動，便與更好的睡眠相關；真正能預測睡眠結構的，是「一星期有幾天活動」，而非「一星期總共活動了多少分鐘」。把運動累積到周末一次過清償，對睡眠的幫助明顯不如每天動一點。

睡眠｜中高強度的定義 研究對中高強度的定義是呼吸較平常明顯急促，但仍能完整說出一句話；以1至10分評估費力程度，約為6分。此標準讓不少人鬆一口氣，因為它根本不需要到健身室。研究發現，真正改善的是非快速動眼期（NREM）的深層睡眠，即入睡後首數小時、身體修復與大腦清理最密集的時段。NREM睡眠較多者，翌日情緒與精力亦較佳。

睡眠｜3招換取較佳睡眠 同一實驗室2024年發表於《Scientific Reports》的母研究分析更為細緻。團隊分析65名年輕人、共2,287個觀察日，發現低強度活動與中高強度活動均令NREM比例上升、REM比例下降、進入REM的潛伏期延長；久坐行為則呈完全相反結果。REM對NREM比值下降、REM潛伏期延長，對應的是翌日精力較好、壓力感較低，以及主觀覺得睡眠更具修復效果。該族群每日中高強度活動的中位數僅16分鐘，可見10分鐘的門檻並非隨意訂定。走路、站起來活動等低強度活動同樣計算在內，並非必須每日訓練至力竭，才有資格換取較佳睡眠。

如果想較佳睡眠質素，李醫生建議： 把每星期運動量拆分為每日小份：寧可七天各動十五分鐘，也不要周末一次過做兩小時。 強度以「會喘但仍能講完一句話」為準，毋須刻意衝至近乎力竭。 久坐工作者每小時站起走動數分鐘；這些零碎累積在數據上具有意義。