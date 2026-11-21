白髮真的會愈拔愈多嗎？民間向來流傳「白髮拔一根、長三根」的說法，然而營養師明確指出，這項傳言並無任何醫學與科學實證支持；相反地，反覆強行拔除白髮極易扯傷毛囊，令頭髮從此無法再生，變相愈掹愈稀疏。她建議大家改用「貼近頭皮修剪」代替反覆拔除，並私心推介3種日常必吃的「護髮黃金食物」，教你由內而外養出烏黑濃密秀髮。

白髮｜白髮會愈掹愈多？反而愈掹愈稀疏！

營養師張語希其facbook專頁上分享指，白髮看似愈拔愈多，並非因為拔除後會長出更多白髮，而是隨年齡增長，附近毛囊的黑色素細胞也可能陸續衰退，令人產生「愈拔愈多」的錯覺。

較值得關注的，是不斷強行拔除白髮可能傷及毛囊。反覆拉扯可引致毛囊發炎、受損，嚴重時甚至影響原有頭髮生長。因此，看到白髮，較建議的做法是：

用剪刀修剪，不要硬拔：從靠近髮根處輕輕剪掉即可。