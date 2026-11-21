白髮真的會愈拔愈多嗎？民間向來流傳「白髮拔一根、長三根」的說法，然而營養師明確指出，這項傳言並無任何醫學與科學實證支持；相反地，反覆強行拔除白髮極易扯傷毛囊，令頭髮從此無法再生，變相愈掹愈稀疏。她建議大家改用「貼近頭皮修剪」代替反覆拔除，並私心推介3種日常必吃的「護髮黃金食物」，教你由內而外養出烏黑濃密秀髮。
白髮｜白髮會愈掹愈多？反而愈掹愈稀疏！
營養師張語希其facbook專頁上分享指，白髮看似愈拔愈多，並非因為拔除後會長出更多白髮，而是隨年齡增長，附近毛囊的黑色素細胞也可能陸續衰退，令人產生「愈拔愈多」的錯覺。
較值得關注的，是不斷強行拔除白髮可能傷及毛囊。反覆拉扯可引致毛囊發炎、受損，嚴重時甚至影響原有頭髮生長。因此，看到白髮，較建議的做法是：
用剪刀修剪，不要硬拔：從靠近髮根處輕輕剪掉即可。
白髮｜3種食物養出烏黑濃密秀髮
營養師張語希表示，雖然營養補充不能保證令已變白的頭髮回復黑色，但日常飲食若留意以下三類營養素，有助支持頭髮健康：
1. 優質蛋白質
魚、蛋、豆、肉，提供頭髮生長所需原料。
2. 維他命B12與葉酸
蛋、奶、深綠色蔬菜，有助正常造血與細胞代謝。
3. 鋅與鐵
蠔、肉類、堅果等，均屬頭髮生長所需的重要微量營養素。
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