長期頻尿恐成腎衰竭前兆！有醫生指出，如果頻繁喝咖啡導致頻尿加劇卻一直置之不理，嚴重時隨時會惡化成腎衰竭。醫生特別點名5種容易誘發或惡化頻尿的刺激性食物，應慎控制攝取量。此外，醫生亦提醒，若頻尿期間同時合併出現5大核心病理症狀，即屬於高危急的腎臟病變表徵，必須盡速尋求專業醫療評估。
頻尿｜常飲咖啡可致頻尿 置之不理恐變腎衰竭
腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，一名五十餘歲男子因頻尿求診，自述每小時需如廁一次，夜間更須起床四至五次。他因擔心如廁頻繁而刻意減少飲水，結果尿液濃縮，發炎指數反而上升。檢查顯示其腎功能已出現早期警訊，但更關鍵的誘因，在於他每日飲用大量濃咖啡，並經常進食重口味麻辣火鍋，令頻尿症狀與腎臟負擔同時加重。
頻尿｜5種食物加劇頻尿
洪醫生指出，不少人的頻尿問題，其實與飲食習慣有關。根據臨床觀察及醫學文獻，以下為加劇頻尿的5大飲食因素：
1. 咖啡因飲料
咖啡、濃茶、奶茶及能量飲品均含咖啡因。咖啡因除具利尿作用外，亦會增加膀胱逼尿肌的興奮性。一篇發表於《Journal of Urology》的系統性回顧，整合逾110項研究，指出咖啡因與尿急、頻尿之間的關聯，屬目前證據最為一致的飲食因素之一；國際膀胱過動症治療指引亦將減少咖啡因列為首要建議調整的生活習慣。
2. 酒精
飲酒後如廁次數增加，原因是酒精會抑制抗利尿激素分泌，令尿量上升，同時可能刺激膀胱；因此聚餐飲酒後，頻尿情況通常較為明顯。
3. 辛辣食物
麻辣火鍋、辣椒、麻辣燙等，在臨床上常與尿急及頻尿加重相關。部分患者進食辛辣後症狀明顯加劇，建議按個人耐受程度調整攝取量。
4. 柑橘類果汁與酸性飲料
橙汁、檸檬汁、西柚汁等，對膀胱較為敏感的人士而言，其中的酸性成分或會刺激膀胱黏膜。影響程度因人而異，惟國際泌尿學會建議，膀胱過動症患者可嘗試減少攝取，並觀察症狀有否改善。
5. 高鹽食物
即食麵、鹽酥雞、香腸、火腿及醃漬食品等，均屬高鈉來源。鈉攝取過量會令人口渴，繼而增加飲品攝取量，亦容易推高血壓。研究顯示，高鈉飲食除加重心血管及腎臟負擔外，亦可能令夜尿及頻尿症狀更趨明顯
頻尿｜5症狀要求醫
頻尿不一定代表腎臟出現問題。若同時出現以下症狀，就有可能是泌尿道感染、糖尿病、前列腺肥大，甚至腎臟疾病，應盡快就醫：
血尿
排尿疼痛
發燒
泡泡尿明顯增加
夜尿突然惡化