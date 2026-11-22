咖啡、濃茶、奶茶及能量飲品均含咖啡因。咖啡因除具利尿作用外，亦會增加膀胱逼尿肌的興奮性。一篇發表於《Journal of Urology》的系統性回顧，整合逾110項研究，指出咖啡因與尿急、頻尿之間的關聯，屬目前證據最為一致的飲食因素之一；國際膀胱過動症治療指引亦將減少咖啡因列為首要建議調整的生活習慣。