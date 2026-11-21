年過40，工作壓力有增無減，同時需要照顧父母及子女，未必有時間去做運動或健身室，或令身形大走樣。其實只要有啞鈴，在家一樣可以做到全身肌肉訓練，以下5個動作，既可保護關節，又可維持身形。
1.低斜板啞鈴推舉
針對上胸肌群，同時強化前三角肌與三頭肌。
將可調式椅背設定在15°至30°的微傾斜角度。
坐在椅上，將啞鈴放在大腿上，順勢藉由大腿微頂將啞鈴推至胸部兩側，雙腳平踏地面。
維持胸口挺起、肩胛下壓穩定，手肘與身體夾角保持約40°–60°(切勿完全向外展開成90°)。吸氣時控制啞鈴緩緩下放，讓胸肌獲得充分伸展。
吐氣時將啞鈴向上推起，想像將兩側的雙頭肌向中間靠攏(橫向收夾)，而不是單純直直向上推，以獲得更強烈的胸肌收縮。
2.胸部支撐啞鈴划船
減少下背負擔，精準訓練闊背肌或上背肌群。
將斜椅調整至約30°–45°的角度，胸部貼緊椅背，雙腳穩固踩地。
雙手自然下垂握住啞鈴，肩胛骨順勢放鬆向下。
分區操作：
偏重闊背肌：採用對握(掌心相對)，發力時將手肘貼近身體兩側，朝臀部方向拉。
偏重上背肌群：採用俯握(掌心朝後)，發力時將手肘向外張開(約60°–70°)，向後上拉。
行程控制：底部下放時允許肩胛骨適度前伸伸展，向上拉起時將肩胛骨夾緊收縮。
3.B站姿羅馬尼亞硬舉
單側強化腿後腱肌群與臀部肌肉，降低脊椎負擔。
將主力腿踩穩地面，另一隻腳(後腳)向後退半步、僅以腳尖著地(作為輔助平衡的支架)。
雙手各持一隻啞鈴懸於體前，前腿膝蓋保持微彎但不鎖死。
髖關節主導，核心收緊，將臀部向後推，讓軀幹自然前傾，啞鈴順著前腿向下貼近下滑。
伸展與還原：感受前腿後側肌肉的拉伸感，到達極限後，透過臀部與腿後肌群發力將髖關節向前推，回到站姿。
4.利亞分腿蹲
單側專注刺激股四頭肌。
背對斜凳或椅凳站立，將一腳腳背放置於後方椅凳上，前腳向前跨出適當距離。
雙手各持一隻啞鈴於身體兩側自然下垂。
下蹲過程保持軀幹相對直立(可微幅前傾以保持平衡)，身體垂直下蹲。允許前腳膝蓋自然向腳尖前方移動，以增加膝關節屈曲角度，充分刺激股四頭肌。
下蹲至前腿大腿約與地面平行(或在活動度允許下達到最深伸展)，前腳掌踩穩發力將身體推回起始位置。
5.坐姿啞鈴肩推
提供高穩定度，全面發展前三角肌與側三角肌。
將椅背調整至接近垂直(約75°–85°高斜角)，坐穩並將背部貼緊椅背，雙腳踩穩地面。
將啞鈴舉至雙肩兩側，掌心朝前或微向內轉。
手肘微幅向內收(與軀幹夾角約60°–70°)，避免完全鎖死在身體正兩側。
吐氣時向上將啞鈴推過頭頂，至手臂接近伸直但不鎖死肘關節；吸氣時有控制地將啞鈴放回肩側高度。