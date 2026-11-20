最近天氣明顯轉涼，天氣寒冷時血管會收縮以減少熱量流失，但這樣亦會導致血壓上升，加重心臟負擔。因此如本身患有三高或心血管疾病，低溫時要特別注意，一旦出現胸口壓迫感、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應及早求醫。
血壓上升增負擔
當天氣寒冷血管收縮時，血管阻力隨之增加，血壓也可能上升。另外美國心臟協會的氣溫與心血管健康科學聲明中也指出，當天氣寒冷時，交感神經會增加，血壓和心肌耗氧量可能上升，而暴露在低溫下也可能使血液黏稠度上升，進一步增加心血管負擔。
如冠狀動脈本來已經較為狹窄，心臟在血壓升高時更加用力，心肌的血氧可能供不應求。一旦冠狀動脈血流突然中斷，心肌可能會受損、形成心肌梗塞，如未及時獲搶救，或有猝死風險。
心肌梗塞症狀
胸口悶痛或有壓迫感
疼痛延伸到上半身(如手臂、肩背、頸部、下巴或上腹)
突然喘或呼吸困難：
突然冒冷汗
噁心或想吐
突然頭暈、快昏倒或昏厥
注意溫差！
因此如本身有長期病患，建議特別注意溫差大的空間，尤其是體溫調節功能較差的長輩與兒童。
1. 起床：被窩與外面的空間溫差大，建議先在被窩裡輕輕活動手腳，等身體暖和再慢慢坐起，穿好外套，雙腳踩穩後再走。
2. 半夜起床如廁：建議在睡前將外套放在床邊，起身後先穿外套，站穩後才去廁所。
3. 洗澡前後：回家後建議先等身體回暖後再洗澡，洗完在浴室內擦乾、穿好衣物，再開門離開，減少剛洗完就受冷。