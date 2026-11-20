最近天氣明顯轉涼，天氣寒冷時血管會收縮以減少熱量流失，但這樣亦會導致血壓上升，加重心臟負擔。因此如本身患有三高或心血管疾病，低溫時要特別注意，一旦出現胸口壓迫感、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應及早求醫。

血壓上升增負擔

當天氣寒冷血管收縮時，血管阻力隨之增加，血壓也可能上升。另外美國心臟協會的氣溫與心血管健康科學聲明中也指出，當天氣寒冷時，交感神經會增加，血壓和心肌耗氧量可能上升，而暴露在低溫下也可能使血液黏稠度上升，進一步增加心血管負擔。

如冠狀動脈本來已經較為狹窄，心臟在血壓升高時更加用力，心肌的血氧可能供不應求。一旦冠狀動脈血流突然中斷，心肌可能會受損、形成心肌梗塞，如未及時獲搶救，或有猝死風險。