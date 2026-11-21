男性平時穿的內褲，可能與精子質素及性功能有關。中國科學技術大學研究團隊分析約2.7萬名男性的資料發現，相較於穿著寬鬆內褲者，經常穿緊身內褲的男性，不僅精子質素較差，出現勃起功能障礙及早洩的情況也較常見。不過，研究結果僅顯示兩者具有關聯，尚無法證明緊身內褲就是造成精子質素下降或性功能障礙的原因，其他研究對內褲款式是否影響生育能力，也尚未有一致結論。

研究分析 2.7 萬男性 緊身內褲與精子質素下降有關 《紐約郵報》(New York Post)報道，中國科學技術大學泌尿科醫生胡學春(Xue-Chun Hu，音譯)領導的研究團隊，今年10月在《亞洲男性學期刊》(Asian Journal of Andrology)發表研究，分析約2.7萬名男性的內褲穿著習慣與生殖健康情況，並比較穿著緊身及寬鬆內褲者的精液質素，同時將吸煙、飲酒習慣及既有疾病等因素納入考量。 研究團隊發現，經常穿著緊身內褲的男性，整體精子數量及質素表現較差，其中精子DNA受損程度偏高的情況，與穿著寬鬆內褲的男性相比，發生的可能性約為2.08倍，且出現勃起功能障礙及早洩的比例也較高，顯示內褲穿著習慣可能與男性生殖健康及性功能有關。

睾丸溫度升高恐影響精子生成 緊身內褲成研究焦點 至於為何內褲鬆緊可能影響精子質素？研究團隊解釋，睾丸正常生成精子需要比人體核心體溫略低的環境，理想溫度約低華氏3.5至7度(約攝氏1.9至3.9度)，而若內褲過於貼身，可能使陰囊周圍散熱不易，進而影響精子生成的環境。 研究團隊指出，與寬鬆內褲相比，緊身內褲可能使陰囊內溫度約高華氏0.9至1.8度(約攝氏0.5至1度)，此外，長時間穿著緊身內褲也可能與睾酮分泌及性功能變化有關，但目前仍不能僅憑這些觀察結果，就認定穿緊身內褲會直接造成男性性功能障礙。

哈佛研究曾發現精子數量差異 其他研究結果卻不一致 事實上，內褲款式與男性生育能力的關係，過去已有不少研究探討，美國哈佛大學研究團隊2018年曾針對656名與伴侶共同接受不孕症評估的男性進行分析，結果發現穿著四角寬鬆內褲者的精子濃度，比未穿著此類內褲者高出25%，精子總數也高出17%。 不過，該研究的參與者均來自接受生育評估的伴侶，因此結果未必適用於所有男性，研究人員也無法確認精子數量差異是否直接由內褲款式造成，除了內褲鬆緊，衣物材質及外褲種類等因素，也可能影響睾丸周圍的溫度。另一方面，泰國今年7月發表的一項研究，並未發現穿著緊身與寬鬆內褲的男性，在精子數量上有明顯差異，研究人員雖觀察到寬鬆內褲組的精液量較多，但緊身內褲組的精子形態表現反而較佳，與部分先前研究結果不同。