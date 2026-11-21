一名56歲陳姓男子，最近一段時間發現自己食慾增加、容易口渴、尿量變多，明明吃得多、喝得多，體重卻持續下降，還經常頭暈，甚至曾開車時差點發生車禍，就醫檢查才發現，自己罹患二型糖尿病及嚴重高血脂症。

糖化血色素飆 14% 臨床須考慮胰島素注射治療 收治病例的澄清醫院家庭醫學科醫生李蕙君指出，陳男今年3月抽血發現糖化血色素(HbA1c)高達14%，總膽固醇253mg/dL、三酸甘油脂525mg/dL，均明顯超標，須積極控制血糖與血脂。 李蕙君醫生解釋，糖化血色素14%代表血糖長期控制不佳，可能造成糖毒性、加速胰島細胞功能衰退，也容易增加高血糖急症風險，臨床上通常會考慮使用胰島素注射來快速降血糖。不過，陳男對長期注射胰島素有所顧慮，經醫病討論及評估後，改採多種口服藥物治療，並配合飲食調整、規律運動及衛教等多管齊下方式控制。

戒含糖飲、調整飲食加運動 半年血糖、血脂數值明顯改善 除了藥物治療，陳男原本有喝含糖手搖飲品的習慣，現在已改喝無糖飲料，並減少甜食、精製澱粉、加工食品及油炸食物，同時安排有氧運動與肌力訓練。後來經規律覆診追蹤，糖化血色素先降至10.5%，半年後進一步降至6.2%；總膽固醇降至128mg/dL，三酸甘油脂也降至83mg/dL。陳男表示，頭暈及頻繁口渴的情況已改善。

二型糖尿病佔逾九成 頻渴、頻尿又暴瘦別輕忽 李蕙君醫生提醒，二型糖尿病佔糖尿病病例九成以上，常見危險因子包括體重過重、腹部脂肪堆積、缺乏運動、血脂異常、高血壓及家族病史。若出現頻渴、頻尿、容易飢餓、疲倦或體重無故下降等症狀，應就醫檢查。 治療方式因人而異 確診糖尿病不代表終身打胰島素 李蕙君醫生強調，確診糖尿病不代表一定得終身注射胰島素，治療方式須依個人病況評估，患者應與醫生充分溝通，切勿自行停藥，並持續追蹤血糖、血脂及眼底、足部、尿蛋白等相關檢查。