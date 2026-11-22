據台灣衛福部統計，全台糖尿病患者已超過250萬人，且人數逐年上升。部分糖尿病患者長期養成不健康的飲食習慣，直到確診後回頭檢視，才發現日常飲食問題不少，要改變多年來的習慣也不容易。英國《衛報》報道，英國康沃爾郡(Cornwall)試辦「蔬菜處方」(veg on prescription)計劃，參與者均為二型糖尿病或糖尿病前期患者，每周可獲得免費蔬菜箱，還可以參加烹飪和園藝課程。參與者分享，自己過去偏愛煎炸食物，參與計劃後開始嘗試過去從未想過會吃的食物；改善飲食後，多數參與者自述糖化血色素(HbA1c)下降，也感受到身心健康有所改善。

免費蔬菜箱 +12 周課程 學烹飪、園藝對「新食物」建立信心 康沃爾郡是一個位於英國西南部的小鎮，而上述計劃被稱為「WellFed計劃」，由康沃爾郡志工組織Volunteer Cornwall推動，並與當地國民保健署(NHS)、康沃爾郡政府公共衛生部門、社區組織及在地農場攜手，希望能協助糖尿病患者改善飲食、打造健康生活。 Volunteer Cornwall透過新聞稿指出，該計劃自2025年秋季啟動，每位參與者每周可獲得一個以當地蔬菜為主的免費蔬菜箱，以及為期12周的個人化指導，包括烹飪、園藝等團體課程，幫助參與者建立對「新食物」的信心，也鼓勵他們參與社區活動，促進社交及身體活動，以此加強糖友與社區的連結。《衛報》報道，該計劃在康沃爾郡20個據點展開，目前已有超過100人參與，也有超過20間診所的家庭醫生轉介患者加入。

參與者自覺健康改善 8 旬婦驚呼「從沒想過我會愛上這些食物」 「糖尿病『悄悄地』就來了。」74歲的計劃參與者Chris Longthorp向《衛報》表示，自己確診之初感到相當意外，自認過去的飲食很「普通」，多數是肉類、蔬菜，還有不少甜食；加入計劃後，他的糖化血色素從6.7%降至6%，自覺身體變得更健康，參加上述課程也很有趣。 85歲的Johanna Evans分享，自己以前是煎炸食物的「忠實粉絲」，參加課程後，她學習使用豆芽、毛豆、芝麻等食材製作便當，更直呼「從沒想過自己會愛上這樣的菜色。」 67歲的Tracey Lyne則指出，在戶外種植蔬菜，推獨輪車、挖土、伸展身體，就像「綠色健身房」；她也表示，自己以前習慣吃微波食品、覺得把食物放進微波爐裡加熱比較方便，但原來用蔬菜箱的食材，10分鐘就能做出非常美味的食物。

初步評估身心均有改善 醫：治療外也要重視健康生活 由英國氣候變遷與社會轉型研究中心(CAST)完成的初步報告指出，參與者普遍表示飲食變得更健康，對疾病管理也更有信心，整體身心健康都有所改善；同時，多數參與者自述糖化血色素下降，在計劃期間，平均數值從糖尿病範圍降至糖尿病前期範圍。針對20多個試點據點的完整成效評估，預計將於2027年初完成。 家庭醫學科Dan Rainbow醫生表示，當地部分地區存在貧困問題，康沃爾郡的糖尿病前期人口比例也比英格蘭其他地區要高，需及早介入。他認為，醫療團隊往往花費大量時間治療疾病，而這項計劃著重於協助糖友打造健康生活，他個人也對目前的成效表示看好。

Volunteer Cornwall指出，該計劃的目的是希望透過以食物為基礎的支持模式，協助應對代謝疾病盛行率上升、減少健康不平等，以及減輕當地醫療體系的負擔。若最終評估結果與初步成果一致，計劃規模未來有機會進一步擴大，英國其他地區的衛生主管機關也正關注計劃成效，評估是否採取類似模式。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】