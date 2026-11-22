不少近視族平時戴著眼鏡看起來炯炯有神，摘下眼鏡後卻被形容「一臉迷濛」、「像沒睡醒」，甚至有人為了改善外觀，刻意睜大眼睛用力看東西。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，這類情況可能與近視造成的視線模糊，難以看清遠處物體有關，並非眼睛真的變得無神，而刻意用力看也無法改善近視造成的屈光不正，反而可能增加眼部負擔。他也提醒，若眼睛持續出現痠脹、疼痛或視線模糊等症狀，也不能一概歸因於用眼過度。

摘下眼鏡眼神變迷濛？醫：屈光不正影響視線清晰度 陳瑩山主任接受《健康醫療網》採訪表示，近視、遠視等屈光不正問題，會影響大眾未佩戴眼鏡時的視覺清晰度，醫學上將未佩戴眼鏡時的視力稱為「裸視」，經眼鏡等方式矯正後測得的視力則稱為「矯正視力」，眼科檢查可透過視力評估及驗光，了解屈光狀態，以及視力能否獲得適當矯正。 陳瑩山主任解釋，近視族群摘下眼鏡後，視力便回到未經矯正的裸視狀態，由於遠處物體的影像無法清楚聚焦在視網膜上，導致視線模糊，因此可能給人眼神迷濛、缺乏焦點的感覺。他強調，這種情況主要與屈光不正有關，並非長期戴眼鏡使眼睛失去神采。

刻意用力看無法改善近視 眼睛過度出力恐引起不適 部分近視族為了讓摘下眼鏡後的眼神看起來更有精神，可能刻意睜大眼睛，或試圖用力看清楚遠處物體，陳瑩山主任指出，眼睛與身體其他部位相同，持續用力都可能產生疲勞及不適，但這類行為並不會讓原本模糊的視線變得清楚，反而「你用力看，還不一定看得到」，因此不建議為了改善眼神外觀，刻意勉強眼睛出力。 陳瑩山主任進一步說明，若經常需要費力才能看清楚，也可能與眼鏡度數不準確或其他視力問題有關，尤其佩戴眼鏡後仍有視線模糊的情況，便不一定只是眼睛疲勞，也可能需要重新確認屈光度數，才能釐清看不清楚的原因。

用力看會提早老花？醫：長時間近距離用眼更值得注意 針對「經常用力看東西會提早老花」的說法，陳瑩山主任表示，就與「短時間反覆看遠、看近，就能延緩老花」的觀念類似，都缺乏明確的醫學證據支持。他解釋，真正的老花主要與年齡增長，水晶體逐漸失去彈性，導致眼睛近距離對焦能力下降有關，並非單純透過用力看東西，或反覆將視線從遠處移向近處，就能改變老花發生的時間。 老花較常見於40歲以上族群，並隨年齡增長逐漸明顯，陳瑩山主任觀察，工程師等長時間近距離工作的族群，可能較早出現近距離視物困難等類似老花的症狀。他舉例，臨床上曾遇過30多歲就有老花症狀的患者，而長時間使用電腦，又未接受適當視力矯正的人，也可能因眼睛調節負擔增加，出現疲勞或視線模糊等不適。

假性老花與真老花有何不同？關鍵在眼睛調節功能 陳瑩山主任進一步說明，眼睛內部的睫狀肌能協助眼睛調整焦距，以看清近處物體，因此當長時間看手機、電腦或其他近距離物體時，眼睛需要持續調節，若長時間未獲得適當休息，可能出現難以放鬆的情況，進而造成眼睛痠脹、疲勞及暫時性的視力模糊，這類眼睛調節功能異常所引起的症狀，有時會被俗稱為「假性老花」，但不一定代表眼睛已經出現真正的老花。 相較之下，真正的老花與眼睛調節能力隨年齡下降有關，常見表現包括閱讀近距離文字時難以對焦，需要將手機或書本等閱讀媒介拿遠才能看清楚內容。陳瑩山主任指出，暫時性的眼睛調節異常可能在休息後改善，但真正的老花與年齡增長有關，並不會單靠休息就恢復原有的近距離對焦能力。