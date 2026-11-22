酒精助眠｜睡前小酌一杯可睡得更好？醫生提醒無效不特止更可能上癮！ 4問題自測有否酒精成癮

有些人習慣在睡前小酌一杯，認為這樣會睡得更加好，但長期以酒精助眠不但無效，更可能在不知不覺間成癮。台灣成癮治療科主任黃介良提醒，失眠與壓力不可依賴酒精解決，如果盲目飲酒助眠，不但可能導致心情低落，也可能令睡眠品質惡化。

酒精助眠惡性循環 黃介良指，很多人以為酒精能暖身助眠，飲酒後皮膚發熱臉紅，僅是血管擴張、血液湧向體表的熱感錯覺，實際上反而加速散熱，更易發冷甚至失溫。雖然酒精有鎮定效果，卻會破壞睡眠結構、無法進入深層睡眠，導致半夜易醒、愈睡愈累，長期下來還會干擾大腦情緒調節，造成憂鬱症狀，陷入失眠而靠酒助眠、心情變差又喝更多的惡性循環。

酒精助眠｜ 4 條問題自我檢測 是否想過要「少喝一點」？ 別人勸你少喝時，是否會感到不悅？ 是否曾因喝酒感到罪惡或自責？ 是否曾在早晨起床時，需要喝一杯來「定神」或「解宿醉」？ 如一題以的上的答案為「是」，即代表可能已對酒精產生依賴，應尋求專業人士協助。