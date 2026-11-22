一名57歲陳姓婦人左膝髕骨骨折，以石膏固定後，因害怕疼痛，出院後幾乎整天臥床休養。沒想到2個月後，她突然呼吸急促、胸悶並冒冷汗，緊急送往衛生福利部彰化醫院急症室，經醫療團隊迅速診斷為急性肺栓塞，經緊急治療才脫離險境。醫生提醒，骨折後長期不活動，可能增加血栓及肺栓塞風險。

血栓指數飆高 合併右心室衰竭、血壓不穩 陳婦送抵急診時，血氧濃度僅88%，心跳每分鐘高達138下，呼吸頻率達每分鐘30至40次，並大量出汗，原本固定的左腿也明顯腫脹。醫療團隊警覺可能是下肢深層靜脈血栓引發肺栓塞。 彰化醫院急診室副主任郭書顯醫生表示，抽血檢查發現，陳婦的D-dimer(凝血酵素分解產物)高達12,770ng/ml，遠高於正常值500ng/ml以下，心肌酵素與發炎指數也顯著升高。經電腦斷層血管攝影及心電圖檢查，確診為高風險雙側急性肺栓塞，且已出現右心室衰竭、血氧不足及血壓不穩，病況危急。

緊急溶栓合併抗凝血治療 血氧回升至 95% 心臟內科李翰醫生表示，醫療團隊評估病情後，立即進行全身溶栓治療，並搭配抗凝血劑。治療後，陳婦呼吸困難明顯改善，即使未使用氧氣，血氧濃度也回升至95%，胸悶等症狀未再出現，後續改以口服抗凝血藥物持續治療。

骨折後長期不活動 下肢血栓恐阻塞肺動脈 李翰醫生指出，陳婦2個月前因左側髕骨骨折接受治療，患肢以直型石膏固定。當時骨科醫生已開立抗凝血藥物，並提醒她多活動，但她因怕痛拒絕下床，返家後也幾乎整天臥床。 雖然陳婦未接受人工髖關節或膝關節置換等大型骨科手術，但患肢長期固定且完全不活動，仍可能使下肢靜脈血液回流受阻，形成血栓。血栓一旦脫落，可能隨血流進入肺部並阻塞肺動脈，引發危及生命的肺栓塞。 李翰醫生強調，肺栓塞並非只有接受大型手術的患者才會發生，長時間維持肢體不活動，同樣會增加靜脈血栓及肺栓塞風險。

術後及早活動 呼吸急促、胸痛應盡快就醫 醫生提醒，手術或骨折後，應在安全範圍內及早活動，必要時由醫療人員指導適當的肢體運動，避免因害怕疼痛而長期完全不動。若突然出現不明原因的呼吸急促、胸痛、心悸、冒冷汗，或活動耐受力大幅下降，切勿單純認為是體力變差，應盡快就醫檢查，以免延誤治療時機。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】