膀胱癌是香港常見癌症之一，2023年有461宗新症。雖然膀胱癌會引起血尿徵狀，但部分患者會因為無痛感而忽視，以致確診時已屬晚期。幸而近年治療方法有突破，在免疫治療加上抗體藥物複合體(ADC)的組合療法下，患者整體存活期中位數較化療延長近一倍。 香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生王俊威表示，膀胱負責收集和儲存尿液，若其內膜細胞組織出現病變，便會引致膀胱癌，「它可呈乳頭狀或扁平狀，若未入侵膀胱肌肉層，屬於0至1期；侵蝕至肌肉層屬2期；若已走到鄰近器官或區域淋巴即為3期；當侵犯腹壁、盆腔壁或轉移至其他器官則為4期。」

吸煙為最大風險因素 多達九成的膀胱癌為尿路上皮癌，王俊威續指，其最大風險因素是吸煙，「吸煙者的風險是非吸煙者的3倍，原因是煙草中的致癌物經尿液排出時，會刺激並損害膀胱黏膜。」此外，長期接觸橡膠、染料等當中某些致癌化學物質、55歲以上、患有慢性膀胱炎、家族病史等，都會增加膀胱癌風險。 患者或有血尿、排尿疼痛或灼熱感、尿頻等徵狀，惟症狀輕微或間歇出現易令患者忽略、延遲就醫；到晚期可出現骨痛、足部腫脹、體重減輕、食慾喪失等表徵。

慎選一線治療 若膀胱癌未轉移，可透過手術切除、卡介苗免疫療法、膀胱內化學治療等方法處理，至於晚期患者則要視乎身體狀態，選擇全身性治療或紓緩治療。香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生吳宇光指，醫生會評估患者日常活動能力、腎功能、其他健康問題等而決定治療方案，惟研究指有約四分一患者因身體狀況、不良治療反應等原因，而未能接受一線治療；另一回顧研究顯示，只有53%患者可接受二線治療，三線更只得22%，反映選擇合適的一線治療十分重要。

組合療法起協同作用 鉑類化療為晚期膀胱癌標準一線治療方案，惟副作用較大，也有不少患者因腎功能不全未能接受。近年相關治療的發展上，發現以免疫治療作為化療後的維持治療，可減低死亡風險約三成；另有ADC療法，藥物能夠辨識並進入癌細胞釋放化療藥，更為精準，減少對正常組織的損害，客觀緩解率亦達四至五成。吳宇光指出，將免疫治療及ADC結合的組合療法，可起協同作用，提升治療效果。研究指，組合療法存活期中位數為鉑類化療的兩倍，達31.5個月；另一研究顯示，追蹤3.5年之後，使用組合療法仍有44%患者存活，化療組則只有24.6%。故美國及歐洲治療指引均建議採用組合療法為一線治療方案。

王俊威重申，預防膀胱癌務必戒煙、避免接觸化學物質、多喝水以減少有害物質留在膀胱的時間都有幫助。