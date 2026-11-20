除了動脈血管會出現栓塞，原來靜脈一樣可以有血管栓塞問題，即深層靜脈栓塞(DVT)，多見於下肢、盆腔，甚至下腔靜脈。血管外科專科醫生顏令朱指，患者須把握14天黃金治療期，將血栓溶掉或取出，以免引致無法逆轉的後遺症。

維爾霍夫三要素

顏令朱表示，血液會在體內靜脈凝固形成血栓，成因有三，即「維爾霍夫三要素」，「第一是長期靜止，當體內血流緩慢，例如長期臥床、坐長途機又不起身走動；第二是血管內膜受損，血管內膜有著維持血液流通的功能；當遇意外，例如交通意外，便有可能傷及血管內膜，令血液凝固，尤其加上骨折需要打石膏、臥床的話，便集合兩個因素，更容易出現血栓；第三是容易凝血人士，即先天抗凝血因子不足，或凝血因子過多，都有較高風險。又或荷爾蒙影響、癌症腫瘤分泌物，都會促進血液凝固。」