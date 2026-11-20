除了動脈血管會出現栓塞，原來靜脈一樣可以有血管栓塞問題，即深層靜脈栓塞(DVT)，多見於下肢、盆腔，甚至下腔靜脈。血管外科專科醫生顏令朱指，患者須把握14天黃金治療期，將血栓溶掉或取出，以免引致無法逆轉的後遺症。
維爾霍夫三要素
顏令朱表示，血液會在體內靜脈凝固形成血栓，成因有三，即「維爾霍夫三要素」，「第一是長期靜止，當體內血流緩慢，例如長期臥床、坐長途機又不起身走動；第二是血管內膜受損，血管內膜有著維持血液流通的功能；當遇意外，例如交通意外，便有可能傷及血管內膜，令血液凝固，尤其加上骨折需要打石膏、臥床的話，便集合兩個因素，更容易出現血栓；第三是容易凝血人士，即先天抗凝血因子不足，或凝血因子過多，都有較高風險。又或荷爾蒙影響、癌症腫瘤分泌物，都會促進血液凝固。」
單邊腳腫要留意
若血栓出現在小腿的深層靜脈或者未必有感覺，但如果腿部突然浮腫，尤其只有單邊腳腫，伴隨大腿疼痛、變硬，便有可能是DVT，須盡快求醫檢查。「一般而言，如果超過14天才處理的話，血管壁已纖維化，即使取出血塊，血管瓣膜往往已永久損壞，導致血栓後症候群，腳部長期腫脹、皮膚變黑，且無法完全復原。另外，如血栓在大腿或以上位置形成，有可能隨血流走上肺部，造成肺栓塞，可以致命。」顏令朱續指，「診斷上會檢視腫脹程度、驗血、超聲波以確診，如懷疑有肺栓塞則會用電腦掃描確認。」
手術快康復
DVT治療可分為藥物及手術兩大類。藥物有薄血藥和溶栓藥，前者防止血栓繼續形成，讓身體慢慢自行溶掉舊有血栓；溶栓藥則更為強效，但由於有出血風險，只會在危急關頭如大範圍肺栓塞才使用，「現時有儀器可以在血栓位置附近施藥，出血風險較低但仍然存在。」至於手術方面，顏令朱指機械清除術可以直接將血栓取出，患者可較快復原，術後一天已消腫，「14天內血栓相較軟，容易取出，儀器亦有效率，縮短手術時間。近年發展出下腔靜脈濾網，避免血栓流向肺部，康復後可取出；另有臨時濾網於取出血栓時使用，術後即時回收。如屬髂靜脈壓迫症候群(May-Thurner Syndrome)患者，因左髂靜脈受壓迫影響血流導致血栓形成，則可放置支架，撐住血管。」
髂靜脈壓迫致血栓
曾有一名年輕男子因單邊腳腫而入急症室，腿部甚至呈紫色，同時有咳嗽、氣喘。電腦掃描確認是DVT，屬髂靜脈壓迫症候群，並已出現肺栓塞。醫生見狀立即先注射薄血藥，肺部徵狀很快消退，同時放入下腔靜脈濾網，避免再出現肺栓塞。兩日後患者決定接受機械清除術，並植入支架，約7天便出院。術後需要服用薄血藥半年，但一個多月後因患者擅自停藥，令血栓再次出現而要再做手術；這一次乖乖用藥，至今也再沒復發，濾網亦已取出。