季候風來襲氣溫急降，身體一時反應不來，咳嗽鼻水不斷，難免令人提不起勁。不想靠過敏藥支撐整個秋冬？不如試試Threads最近討論度極高，以鱷魚作主要成分的「鱷肺補」改善肺部及上呼吸道健康！

鱷魚止咳聽來像是口耳相傳的偏方療法，但其實本港大學早有科研實證，鱷魚成分的確具止咳功效！下文將一同拆解這個「止咳神器」如何做到止咳補肺的效果！ 《本草綱目》有記載 補氣養血 平喘止咳 很多人以爲「鱷魚止咳」這個説法是坊間流傳，皆因古人有「以形補形」之説，認爲鱷魚凶猛又百毒不侵。但其實鱷魚早被納入古代醫學典籍《本草綱目》及《名醫別錄》中，說明鱷魚肉具滋心潤肺、補血補腎等功效，對咳喘之症大有裨益。

科研實證 以鱷補肺改善咳嗽鼻敏徵狀 本地品牌正品藥業以鱷魚肉作爲主要成分，研發了改善各種咳喘及鼻敏症狀的產品——「正品鱷肺補」；更聯同本港大學進行嚴謹測試，研究證實成分及有如「抗組織胺」功效，可以暢通氣管以舒緩呼吸道過敏反應，改善轉季節過敏咳、病後久咳以及鼻敏徵狀。

此外，現代亦有其他研究指出鱷魚含有的Omega脂肪酸、鱷魚蛋白及鱷魚多醣對肺部健康及上呼吸道免疫力有重大幫助。《美國呼吸和重症監護醫學雜志》指出，鱷魚肉中的Omega-3、Omega-6及Omega-9能快速修復因咳症造成的氣管損傷，並維持細胞膜完整性，可以減低咳嗽發作及改善慢性肺部問題。 而鱷魚多醣則能夠促進免疫細胞活性，為上呼吸道打造保護膜減少刺激，有效抵抗過敏及增強免疫，除了減少鼻敏徵狀外，更是止咳平喘的核心成分！另外豐富的鱷魚蛋白亦有助增強氣管彈性，尤其I型和III型膠原，為長期咳嗽及呼吸道較弱人士暢通呼吸道。

真材實料 複方調理更有效 「正品鱷肺補」嚴選100%澳洲限產Darwin灣鱷，確保水質無污染，品質有保證！除了鱷魚，配方更加入優質蟲草CS-4、槲皮素及鳳梨酵素，對比坊間單一成分的產品，更全面及有效解決各種肺部及上呼吸道問題。蟲草CS-4含多種活性多醣及腺苷，能與鱷魚多醣相互協同，有調節免疫、加倍阻隔致敏原之功效。而槲皮素及鳳梨酵素則能化解痰液、令濃痰更容易排除；加上成分天然無藥性，可以安心讓長者及孩童服用。

Threads大量好評 止咳補肺有效果！

社交平臺上有大量好評推薦「正品鱷肺補」，大多指對付咳喘症狀非常有效，而且適合老年人及小孩服用。若讀者正受咳症困擾或擔心天氣轉涼而引起敏感咳、鼻敏徵狀等，不妨一試。 正品鱷肺補改善各類咳嗽 守護上呼吸道健康 • 病後久咳 • 紓緩氣喘氣促 • 順暢呼吸 • 強韌氣管 • 補益肺氣 • 減輕鼻敏症狀