不少人認為，要維持腸道健康就應該多食蔬果，美國史丹福大學醫學院一項研究卻發現，雖然增加膳食纖維攝取可提升腸道菌分解纖維的能力，但未有令菌相多樣性明顯增加；反而增加高發酵食物，腸道菌群多樣性有明顯提升！

菌群多樣性維持穩定

高纖組每日會攝取平均21.5克增加到約45克的膳食纖維，結果顯示，腸道菌負責分解植物纖維的碳水化合物活性酵素(CAZymes)明顯增加，排便也變得更順暢，不過菌群多樣性依然維持穩定。而對纖維的免疫反應則不一，發炎指數上升、下降等都有，這與研究前他們本身的菌種多樣性有關。

19 種發炎相關蛋白下降

而高發酵食物組每日會攝取約0.5至6份高發酵食物，包括乳酪、泡菜、德國酸菜、康普茶與蔬果發酵汁等，結果發現他們的腸道菌多樣性隨攝取量穩定上升。另外高發酵組在10周後，血液中有19種發炎相關蛋白下降，其中包括與第二型糖尿病、心血管疾病有關的「IL-6」；至最後4周的自由選擇期，雖然每日攝取量降至3份，但菌群多樣性依然維持在高點，亦發現乳酪及蔬果發酵汁與多樣性上升的關聯最明顯。