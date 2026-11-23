免疫系統能對付外敵入侵，而用於抗癌治療的免疫療法，也對部分棘手的實體腫瘤有意想不到的效果，惟不是所有患者都適合使用，因此科學家將目光轉向人體的另一個免疫主力，並成功令實體腫瘤縮小近半。
實體腫瘤縮小46%
美國一間大學的研究團隊利用納米基因工程，修改專門吞噬異物的巨噬細胞，然後進行小鼠進行實驗。改造後的巨噬細胞不但能在體內辨識並吞噬癌細胞，更能將腫瘤的抗原特徵傳遞給其他免疫軍隊，喚醒整體防禦機制，形成長期免疫記憶。
在早期的體外細胞培養測試中，該技術甚至在24小時內清除90%的侵襲性肺癌細胞，而初步動物實驗則成功令小鼠體內的實體腫瘤縮小達46%。
或可製成通用型產品
研究人員表示，這項技術鎖定能輕易穿透實體腫瘤內部的巨噬細胞，希望能突破傳統免疫細胞難以攻入腫瘤微環境的樽頸，未來或可朝向預先製備的通用型產品發展，免去現行細胞療法既耗時又昂貴的個人化難題。
雖然有關技術已經通過專利註冊，但技術目前仍處於極早期的臨床前研發階段，尚未展開人體臨床試驗，對人體的安全性和實際療效仍有待驗證，而今次結果也尚未在同行審查的學術期刊發表正式論文。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。