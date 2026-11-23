免疫系統能對付外敵入侵，而用於抗癌治療的免疫療法，也對部分棘手的實體腫瘤有意想不到的效果，惟不是所有患者都適合使用，因此科學家將目光轉向人體的另一個免疫主力，並成功令實體腫瘤縮小近半。

實體腫瘤縮小46%

美國一間大學的研究團隊利用納米基因工程，修改專門吞噬異物的巨噬細胞，然後進行小鼠進行實驗。改造後的巨噬細胞不但能在體內辨識並吞噬癌細胞，更能將腫瘤的抗原特徵傳遞給其他免疫軍隊，喚醒整體防禦機制，形成長期免疫記憶。

在早期的體外細胞培養測試中，該技術甚至在24小時內清除90%的侵襲性肺癌細胞，而初步動物實驗則成功令小鼠體內的實體腫瘤縮小達46%。