心血管病症狀｜對鞋穿唔落以為只是水腫？注意足部腫痛痺或心臟警號 3情況必須就醫

腳掌出問題以為只是小事？其實這可能是身體發出的健康警號！日本有醫生提醒，足部腫脹、疼痛及麻木等，都可能代表心血管出現問題，須更加注意。

日本心臟血管外科醫生天野篤指，足部是發現心血管疾病的重大徵兆，因此當原本常穿的鞋子變緊，甚至無法套入腳掌，就是留意足部是否出現水腫，如平時有固定覆診，建議將足部變化告知醫生。