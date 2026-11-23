腳掌出問題以為只是小事？其實這可能是身體發出的健康警號！日本有醫生提醒，足部腫脹、疼痛及麻木等，都可能代表心血管出現問題，須更加注意。
日本心臟血管外科醫生天野篤指，足部是發現心血管疾病的重大徵兆，因此當原本常穿的鞋子變緊，甚至無法套入腳掌，就是留意足部是否出現水腫，如平時有固定覆診，建議將足部變化告知醫生。
心血管病症狀｜足部關心臟咩事？
根據美國心臟協會的資料，心衰竭可使血液在靜脈回堵，液體進入周圍組織，造成足部、腳踝或小腿腫脹；若同時出現活動容易喘、疲倦或體重突然增加，更應向醫生反映。
天野篤指，心血管問題也會造成足部疼痛與麻木，「動脈硬化可能影響全身不同部位的血管，當血管因狹窄或阻塞，導致血液無法順利流通時，缺血症狀往往會出現在阻塞位置更下游的部位。由於腿部部分末梢血管較細，當動脈硬化影響血液循環時，有些患者可能先從雙腳出現缺血症狀。因此，若走路時經常出現腿部痠痛、麻木，或腳部冰冷等情況，也應留意是否與周邊動脈疾病有關。」
心血管病症狀｜3種情況立即求醫
持續或加重的雙腳水腫
不明原因的單腳腫脹，或突然明顯腫痛、發紅發熱
腳腫合併胸痛、胸口緊重或呼吸困難
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