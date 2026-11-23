藥袋標示服藥時間「每日一次」、「每日兩次」或「每日三次」，每一次服藥究竟應該間隔多久？如果工作需要上大夜班，又該如何安排服藥時間？服藥間隔與藥效發揮、副作用風險均密切相關，台灣食藥署日前說明，大眾應盡量每日定時服藥，若不慎忘記吃，可用「用藥周期的一半」原則自我評估。至於作息日夜顛倒的人士，則可留意藥物是否需要在特定時間服用，必要時應諮詢醫療人員。

藥袋標示「每日一次」、「每日兩次」，可以甚麼時候方便就甚麼時候吃嗎？食藥署提醒，若服藥間隔過短，藥物可能在體內持續累積，與副作用風險增加有關；反之，間隔過長則可能造成血中藥物濃度不足，進而影響治療效果。每日在相同時間服用藥物，有助於血中藥物濃度維持穩定，這也代表服藥間隔需固定，若是每日一次的藥物，建議每隔24小時服用；每日兩次則約間隔12小時，每日三次約間隔8小時，實際仍須依藥袋標示及醫囑為準。

由於部分藥物與食物之間的交互作用、吸收速率、對胃腸道的刺激性等因素，有些情況下服藥與進食時間也有關。例如標示「飯前服藥」或「空腹服藥」，一般是指餐前30分鐘至1小時，或餐後2小時以上，其中空腹服藥的目的通常是避免食物干擾吸收；「飯後服藥」則建議於餐後約30分鐘至1小時內服用，原因多為避免藥物刺激造成腸胃不適。

若不慎忘記服藥，也不要直接在下一次服藥時加倍補吃。食藥署建議，一般可藉由「用藥周期的一半」原則評估是否要補服。以每日吃兩次、服藥間隔約12小時的藥物為例，若在原定服藥時間的6小時內發現忘了吃，可立即補吃；若已超過6小時，則應略過該次，依原定時間服用下一次的藥，避免自行加倍服藥。部分藥物可能有特殊的補服規定，應依據藥袋上的說明或醫生、藥劑師指示使用；如對服藥時間或間隔有任何疑慮，均應向專業醫療人員諮詢。