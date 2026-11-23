《GTA 6》熱潮掀通宵打機風潮。然而，有專家指出，高強度且缺乏活動的娛樂模式，正悄悄對男性泌尿與生殖系統構成隱憂。長期久坐壓迫會陰部血管、加上熬夜作息紊亂與精神高度亢奮，極易干擾末梢血液循環與荷爾蒙平衡，進而誘發勃起功能障礙(俗稱陽痿)，不僅損害個人自信，更可能衝擊伴侶間的情感關係。專家強調，偶爾因疲勞「失準」無須過度恐慌，但若陽痿情況頻密出現，背後極可能隱藏著4大潛在疾病，建議及早求醫檢查，切勿諱疾忌醫。
GTA6｜坐低玩GTA6太耐恐致陽痿！
根據英國《鏡報》報導，英國的持牌線上藥房及醫療保健服務供應商Chemist4U的臨床性學家Ness Cooper於遊戲推出後警告，過度打機可能影響男性性健康，範圍由性慾下降至勃起功能障礙(ED)。她指出，長時間處於虛擬世界，或會犧牲現實中的親密關係與性生活。
Cooper表示，過度打機影響男性性健康的3大連鎖反應：
久坐拖垮血液循環：長時間坐着打機，活動量暴跌，直接影響血液循環和體能，正正係正常勃起同維持硬度嘅關鍵。
熬夜剝奪睡眠：打機打至深夜，嚴重干擾睡眠質素，令身體無法修復。
壓力打擊性慾：打機過程中遇到「卡關」，精神壓力與挫敗感亦會直接影響情緒同性慾。
她提醒，若長期把打機放在運動、睡眠及日常生活其他部分之上，便可能對性健康與整體產生連鎖影響。
GTA6｜ 專家揭與4潛在疾病有關
英國國民保健署(NHS)指引指出，絕大多數男性在人生某些階段，偶爾會出現難以達成或維持正常勃起的情況；這類短暫性現象通常源於短期壓力、身體疲勞或飲酒過量，屬正常生理反應，毋須過度恐慌。然而，若勃起功能障礙(陽痿)呈現頻密或持續性發生，則極可能與以下4大潛在內科或心理疾病密切相關：
高血壓或高膽固醇
糖尿病
抑鬱或焦慮
荷爾蒙問題
若勃起問題持續出現，應諮詢醫生或前往性健康診所；這可能是某種可治療健康狀況的徵象。
GTA6｜易影響伴侶關係
除了生理機能的損耗，Cooper 亦從心理與情感角度剖析，指出過度沉迷電玩可對伴侶的親密關係造成實質衝擊。對部分高壓都市人而言，投入遊戲世界已演變成一種逃避現實生活壓力的機制；然而，當虛擬世界的娛樂開始凌駕於與伴侶共度的「優質相處時間」之上時，另一半極易產生：
被冷落
失去吸引力
不被重視的失落感
在一段健康的關係中，沒有人願意與遊戲機爭奪伴侶的注意力。當打機開始令伴侶關係緊張，親密感可迅速退居次要，減少親密舉動與性行為的時間。