GTA6｜坐低玩GTA6太耐恐致陽痿！易影響伴侶關係 專家揭與4潛在疾病有關

《GTA 6》熱潮掀通宵打機風潮。然而，有專家指出，高強度且缺乏活動的娛樂模式，正悄悄對男性泌尿與生殖系統構成隱憂。長期久坐壓迫會陰部血管、加上熬夜作息紊亂與精神高度亢奮，極易干擾末梢血液循環與荷爾蒙平衡，進而誘發勃起功能障礙(俗稱陽痿)，不僅損害個人自信，更可能衝擊伴侶間的情感關係。專家強調，偶爾因疲勞「失準」無須過度恐慌，但若陽痿情況頻密出現，背後極可能隱藏著4大潛在疾病，建議及早求醫檢查，切勿諱疾忌醫。

壓力打擊性慾：打機過程中遇到「卡關」，精神壓力與挫敗感亦會直接影響情緒同性慾。

熬夜剝奪睡眠：打機打至深夜，嚴重干擾睡眠質素，令身體無法修復。

久坐拖垮血液循環：長時間坐着打機，活動量暴跌，直接影響血液循環和體能，正正係正常勃起同維持硬度嘅關鍵。

她提醒，若長期把打機放在運動、睡眠及日常生活其他部分之上，便可能對性健康與整體產生連鎖影響。

GTA6｜ 專家揭與4潛在疾病有關

英國國民保健署(NHS)指引指出，絕大多數男性在人生某些階段，偶爾會出現難以達成或維持正常勃起的情況；這類短暫性現象通常源於短期壓力、身體疲勞或飲酒過量，屬正常生理反應，毋須過度恐慌。然而，若勃起功能障礙(陽痿)呈現頻密或持續性發生，則極可能與以下4大潛在內科或心理疾病密切相關：

高血壓或高膽固醇

糖尿病

抑鬱或焦慮

荷爾蒙問題

若勃起問題持續出現，應諮詢醫生或前往性健康診所；這可能是某種可治療健康狀況的徵象。