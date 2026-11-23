《GTA6》推出數天，不少玩家連續多日長時間緊盯螢幕，導致普遍出現眼部乾澀、視物模糊等視覺疲勞症狀。不過，有營養師指出，人們在高度專注於動態遊戲畫面時，眨眼頻率會顯著下降，且往往難以察覺雙眼已處於過度耗損的狀態。所以，她特別推介6種日常必吃的護眼食物，可輕鬆加入每日餐單，由內而外滋潤雙眼。