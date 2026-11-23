《GTA6》推出數天，不少玩家連續多日長時間緊盯螢幕，導致普遍出現眼部乾澀、視物模糊等視覺疲勞症狀。不過，有營養師指出，人們在高度專注於動態遊戲畫面時，眨眼頻率會顯著下降，且往往難以察覺雙眼已處於過度耗損的狀態。所以，她特別推介6種日常必吃的護眼食物，可輕鬆加入每日餐單，由內而外滋潤雙眼。
GTA6｜玩足全日GTA6對眼超攰？6類護眼食物
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，《GTA6》推出後，不少人預期會長時間投入遊戲，甚至出現「再十分鐘就好」卻一路玩下去的情況。遊戲本身並非問題，但長時間近距離用眼，眼睛是否得到足夠休息，就值得留意。護眼飲食上，許多人第一時間想到葉黃素；事實上，從早餐的雞蛋、午餐的蔬菜，到晚餐的魚類，日常餐盤已有不少配搭方式。她整理出6類護眼營養素：
1. 葉黃素：
食物例子：深綠色蔬菜如菠菜、芥藍、羽衣甘藍等
購買飯盒時，配菜可挑選一格深綠色蔬菜。
2. 玉米黃素
食物例子：粟米、蛋黃、黃甜椒
早餐吃一隻蛋，午餐沙律可加入少量粟米，均是攝取玉米黃素的方式。
3. 蝦紅素：
食物例子：三文魚、蝦、蟹
想吃海鮮時，可煎三文魚，下次改為清蒸蝦，以增加變化。
4. Omega-3脂肪酸：
食物例子：魚類與植物種子如三文魚、鯖魚、秋刀魚
含EPA及DHA；亞麻籽、奇亞籽及核桃則可補充植物性ALA。
5. 維他命A：
食物例子：紅蘿蔔、南瓜、番薯
上述食物含β-胡蘿蔔素，身體可將其轉換為維他命A。晚餐煮一碗南瓜湯，已是方便的攝取方式。
6. 維他命E：
食物例子：杏仁、葵花籽
下午嘴饞時，抓一小把原味堅果或種子即可。
GTA6｜1招予眼睛休息
營養師高敏敏指出，飲食多元化之外，亦應給予眼睛休息時間。營養師敏敏常用「20-20-20」法則提醒自己：每近距離用眼20分鐘，便抬頭望向約6米外，休息20秒。長時間打機時，除了留意遊戲進度，也不妨為眼睛安排休息。今晚可嘗試早一點放下手機與手掣，讓眼睛與身體均有機會恢復。
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