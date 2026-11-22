隨著年齡增長，肌力、平衡感、身體反應速度等可能逐漸變差，有些人因此對即將到來的衰老感到擔憂，但其實正常老化一般是循序漸進地發生，並不會在某一天突然變得無法正常行動，若能及早發現，也能藉由運動、肌力訓練、飲食調整等改善。透過簡單的居家測試，包括單腳站立10秒、坐地再站起、30秒坐站測試等，民眾在家就能初步觀察身體功能。

單腳站立 10 秒測平衡力 肌肉、神經、大腦等參與協作 美國雜誌《Parade》報道，美國曼哈頓醫療中心內科Yoshua Quinone醫生指出，單腳站立10秒鐘看似簡單，其實需要肌肉、關節、神經、眼睛、內耳及大腦一起合作，才能幫助身體維持平衡。 美國聖約翰普羅維登斯健康中心家醫科David Cutler醫生進一步說明，單腳站立的時間長短可用於初步觀察一個人的平衡感表現： 超過30秒：通常代表平衡能力不錯。 維持10至30秒：平衡能力可能有所下降，應持續觀察。 不足10秒：平衡能力明顯受限，尤其年長者應多留意。 完全無法單腳站立：建議應就醫，進一步評估步態、肌力、身體力量及跌倒風險。 一項針對51至75歲成年人的研究顯示，多數約50歲的受試者可單腳站立10秒鐘，但介於71至75歲的受試者中超過一半無法做到。家醫科Tate Hinkle醫生強調，上述平衡測試不是正式的診斷，僅是其中一個觀察方向，平衡能力亦因人而異，過程中身體有些搖晃也不要過於緊張，注意安全最重要。他也提醒，本身平衡能力就有問題，例如曾摔倒、使用輔具或感到明顯頭暈、站不穩等，都不建議自己在家嘗試單腳站立。

坐地再站起、支撐就扣分 肌力、平衡力、柔軟度都能同時觀察 美國退休人員協會(AARP)衛教資料顯示，一項於2024年發表在《歐洲預防心臟病學期刊》(European Journal of Preventive Cardiology)的研究發現，46至75歲受試者中，坐立測試(sitting-rising test)分數最低者，未來10年死於心血管疾病的風險約為最高分者的6倍，全因死亡可能性約4倍。 坐立測試該如何進行？可以先在平坦的地面鋪上地毯或瑜伽墊，接著緩慢坐到地板、交叉雙腿，再嘗試站起來，過程中盡量不用雙手、膝蓋或其他身體部位支撐。坐下及站起各有5分，合計滿分10分；每支撐一次就扣1分，身體不穩則另扣0.5分。

研究主要作者、運動醫學Claudio Gil Araújo醫生指出，這項測試可同時觀察到肌力、身體力量、柔軟度、平衡力及身體組成，這些能力皆與年長者維持生活自理、預防跌倒有關。他建議，可將目標得分設在8分以上，若分數較低，可進一步就醫評估找出需加強的面向。美國北卡羅來納大學教堂山分校家庭醫學教授、運動醫學Karl B. Fields醫生提醒，嚴重髖部或膝關節炎、曾接受關節置換手術者，可能較難安全地完成坐立測試，請勿勉強。

30 秒坐站測試只要準備椅子 記錄起身次數評估下肢力量 美國媒體《Fox News》報道，30秒坐站測試(30-Second Chair Stand Test)，也就是一個人在30秒內從椅子上站起來的次數，可用於初步觀察下肢力量的表現。美國疾病管制與預防中心(CDC)的「長者事故、死亡及傷害預防計畫(STEADI)」也將這項測試列為評估腿部力量及耐力的方法。 健身教練Bruno Pontes向《Fox News》說明，這項測試只需準備一張堅固的椅子，先將椅子靠牆固定，然後挺直腰背坐在椅子上，雙腳平放在地面、與肩同寬，雙手交叉放在胸前。開始計時後，先站直，保持膝蓋、臀部伸直，再坐下，接著反覆進行，並記錄30秒內完整站起的次數。根據美國CDC資料顯示，30秒坐站測試平均值依照年齡及性別有所不同，測試表現低於以下平均值，則可能與跌倒風險較高有關：

60至64歲：男性少於14次、女性少於12次。 70至74歲：男性少於12次、女性少於10次。 80至84歲：男性少於10次、女性少於9次。 Pontes教練提醒，若有嚴重的平衡問題、近期曾接受手術、嚴重關節疼痛或心血管疾病患者，進行測試前應先諮詢醫療專業人員。 別過於執著測試分數 維持身體機能才是「健康老」關鍵 《Parade》報道中，Hinkle醫生指出，隨著年齡增長，肌肉量及肌力可能下降，反應速度變慢、關節變得僵硬，可能也會感到平衡力、身體靈活程度「大不如以前了」。但他也強調，變老不代表一定會變得虛弱或失去生活自理能力，即使身體因老化而出現變化，仍有機會透過運動、肌力訓練、營養攝取及慢性病管理等逐步延緩或改善，具體策略可由醫生協助評估。

家醫科Uma Darji醫生也強調，健康老化的目標不應只是避免衰老，重點應放在維持身體機能，讓自己在步入老年階段後，也能持續從事自己喜愛和重視的活動。以上居家測試只能作為觀察身體功能的參考，不能只用一次測試判斷老化程度，若有任何異常情況，建議仍應盡快就醫，由專業醫療人員協助診斷。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】