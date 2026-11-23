慢性阻塞性肺病是一種無法治癒且會不斷惡化的慢性疾病，在全球發病率均有上升趨勢，對本港醫療構成沉重負擔。香港呼吸科護理學院最新調查發現，38%患者曾因急性發作求醫，卻只有7%受訪患者知道在家使用抗生素或口服類固醇亦屬急性發作，顯示患者對急性發作的認知明顯不足。
每45人有一患者
慢阻肺病主要涉及慢性支氣管炎及肺氣腫，兩種病況常同時出現，影響患者的呼吸功能。由於早期症狀可能並不明顯，患者容易忽略身體的變化。
慢阻肺病主要由吸煙引起，其他成因包括二手煙、空氣污染或室內污染等，肺部組織及功能一旦受損，便不能完全復原。據衛生署調查報告，本港45至85歲人士中，約45人中就有一人患病；而2023年本港錄得逾18,000人次慢阻肺病相關住院紀錄，過去曾有本地研究指出，2022至2024年單計慢阻肺病就涉及12.59億港元的醫療支出。
近四成曾急性發作
為更了解本地患者情況，香港呼吸科護理學院早前訪問了120名患者，當中91%有吸煙史，而九成患者上樓梯或步行時感到氣促或疲累，七成需要減少或停止體力活動及運動。過去一年曾有38%人曾因急性發作向醫生求診，22%曾到急症室求診，17%曾住院，15%受訪者能正確識別慢阻肺病急性惡化的警號；93%受訪者不確定或答錯緊急使用抗生素或口服類固醇為急性發作。香港呼吸科護理學院教育小組委員會成員、專科護士賴婉君提醒，患者應做好日常管理，別等發作才求醫，「建議主動向醫護人員了解急性發作的徵兆，以及相應的處理方法。若須在家服用抗生素或口服類固醇，即屬中度急性發作，患者也應告知醫護人員，以評估是否需要調整治療。同時，患者應掌握正確使用吸入器的技巧，按醫護人員建議接種合適疫苗，並配合適當的生活習慣調整，以預防急性發作，並在病情惡化時及時採取適當行動。」
急性發作4個變化
①咳嗽加劇；
②痰量增加、轉為黃綠色或變得濃稠；
③氣促加劇，在休息時也呼吸困難；
④易攰，因不適難以入睡。
發作增死亡風險
香港呼吸科護理學院教育小組委員會主席、專科護士列碧琪強調，即使只有一次中度急性惡化，其心血管疾病風險會增加23%；慢阻肺病的相關死亡風險增17%；而海外研究亦曾指出，首次嚴重急性惡化後3.6年，僅半數患者存活。
三合一治療減惡化
根據最新國際指引，一次中等急性發作後就應考慮升級治療，並應定期到護士診所覆診。列碧琪續指，吸入式藥物是主要治療選擇，常見類別包括氣管舒張劑，例如長效β受體激動劑(LABA)及長效抗膽鹼藥(LAMA)，以及吸入式類固醇(ICS)。現時亦有不同組合的複方吸入式藥物，讓醫生按患者的症狀、病情及急性惡化風險，制訂個人化治療方案。另部分患者可考慮採用結合LABA、LAMA及ICS的三合一治療，可降低中度或重度急性惡化的年發生率；亦可改善肺功能指標，惟醫生須綜合評估患者的情況再決定合適治療及藥物。