慢性阻塞性肺病是一種無法治癒且會不斷惡化的慢性疾病，在全球發病率均有上升趨勢，對本港醫療構成沉重負擔。香港呼吸科護理學院最新調查發現，38%患者曾因急性發作求醫，卻只有7%受訪患者知道在家使用抗生素或口服類固醇亦屬急性發作，顯示患者對急性發作的認知明顯不足。

每45人有一患者

慢阻肺病主要涉及慢性支氣管炎及肺氣腫，兩種病況常同時出現，影響患者的呼吸功能。由於早期症狀可能並不明顯，患者容易忽略身體的變化。

慢阻肺病主要由吸煙引起，其他成因包括二手煙、空氣污染或室內污染等，肺部組織及功能一旦受損，便不能完全復原。據衛生署調查報告，本港45至85歲人士中，約45人中就有一人患病；而2023年本港錄得逾18,000人次慢阻肺病相關住院紀錄，過去曾有本地研究指出，2022至2024年單計慢阻肺病就涉及12.59億港元的醫療支出。