心源性猝死可在毫無徵兆下發生，如沒有及時急救，患者可於1小時內死亡。市民如果可以每兩年學習一次心肺復甦法(CPR)及體外除顫器(AED)當然最好，醫護樂隊Hurdles與音樂人Barry Chung一同創作出歌曲《一百一每分》，助大眾重溫並記住CPR要點，有需要時敢於出手救人。 心臟科專科醫生謝德新表示，心源性猝死常由惡性心律不整引起，例如心室顫動、心室性心跳過速，「這些狀況或致心臟失去泵血功能，但心臟仍可能有電活動，心律可分為可電擊心律(心室顫動、無脈性心室心搏過速)及不可電擊心律(無脈性電活動、心搏停止)兩類。」

可毫無預警發生 研究顯示，約四至六成心源性猝死患者死亡前並未診斷有心血管疾病。部分患者在心臟驟停前一小時或有胸部不適、氣促、乏力、心悸徵狀，但亦可毫無預警發生，突然失去知覺、沒有正常呼吸。此時必須立即進行CPR及使用AED，「每延誤1分鐘，患者存活機率便下降7%至10%。」謝德新指，「本港2017至2023年共有43,882宗院外心臟驟停個案，年齡中位數為80歲，只有2.3%患者可存活至30日或出院，比率比鄰近地的5%至8%為低，有進步空間。」

高風險者宜及早評估 曾心臟病發、冠心病、心臟衰竭患者、曾出現嚴重心律不整、心臟驟停或不明原因暈厥、又或有心肌病、先天性心臟病，以及具相關家族史人士，都應及早評估，按需要用藥，甚至預防性植入體內除顫器(ICD)，減低心源性猝死風險。謝德新續指，「有部分患者是在睡夢中猝死，難以及時施救，體內除顫器便有助高風險人士回復正常心律。」 施救勿猶豫 心肺復甦法可幫助心臟停者維持血液循環，避免重要器官因缺氧造成永久損傷：盡早使用AED則有助回復心跳，提高存活率。成人CPR須每分鐘按壓胸口位置100至120次，按壓深度約5至6厘米。最好可提供人工呼吸，每按30下，做人工呼吸2次。AED則設計給一般大眾使用，方法簡易並有語音指示。謝德新強調，「雖然CPR有很多步驟和數字，大家未必有信心做得好，但要記住，不施救患者一定死亡，而做得不完美也可幫助到。因此若發現有人沒有知覺、沒有呼吸，便不要猶豫，也不要等醫護人員到場，先行搶救。」

憑歌重溫CPR關鍵步驟 學習正確CPR及AED，最理想可每兩年參加相關急救班一次，有助記住步驟和增加施救信心。謝德新認為港人忙碌，除非職業需要未必人人可做到，故希望透過《一百一每分》，利用歌曲本身的拍子和歌詞，讓大家記住CPR的節奏和關鍵步驟，有需要時有信心地伸出援手。歌曲可於YouTube及各大音樂串流平台收聽。