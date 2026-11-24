近日天氣明顯轉涼，令人想多吃一些以保暖。人體面對寒冷時，確實需要透過代謝系統等維持體溫，但營養充足的健康成人毋須因為冬天到來而刻意增加食量，反而長期吃多動少，可能造成體重增加、血脂異常及代謝負擔。因此想健康養生不在於吃得多或補得多，更重要是在保暖、消化、營養攝取和代謝健康之間維持平衡，才能養胃顧腸。
多數人能量需求無上升
當環境溫度下降，人體會透過大腦下視丘、自律神經和代謝系統共同維持核心體溫。例如交感神經會促使周邊血管收縮，減少皮膚散熱，而寒冷刺激持續也可透過肌肉顫抖及非顫抖性產熱等方式增加熱量產生。然而，這些反應出現不等於每個人在冬季都需要增加食物攝取，對多數人而言，冬季能量需求不一定比其他季節更高。
這時想養生維持健康，不應只看身體暖不暖，更重要是注意飲食是否符合實際營養需求，特別是肥胖、糖尿病、脂肪肝及心血管疾病患者，過量進補可能帶來的代謝風險，可能得不償失。
長期多肉少菜 影響菌相組成
其實，冬季飲食若長期偏向肉類、油脂及精緻澱粉，缺少蔬菜、水果、豆類及全穀類，或會減少部分支持腸道益菌的原料，進而影響菌相組成和代謝活動，因此選擇食物時最好以瘦肉為主，去除肉類的多餘油脂，同時搭配足夠蔬菜，以免增加腸胃負擔。
除了飲食之外，天氣轉涼也要維持適度的活動，如散步、伸展或做室內運動，有助維持肌肉功能、心血管健康及正常腸胃蠕動。此外，在日間適度接觸自然陽光、維持規律的生活習慣，讓身體維持穩定，從容迎接冬季來臨。
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