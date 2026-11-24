天氣凍半夜小腿抽筋痛醒？中醫拆解常見原因 睡前2招助預防

天冷的夜裡，有些人翻身或伸懶腰時，小腿突然抽筋、疼痛，甚至因此從睡夢中驚醒。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀指出，中醫認為夜間小腿抽筋可能與筋脈失養、經絡不暢有關，受寒也可能使部分人筋脈拘急，進而引發疼痛等情況，若想減少不適，除了留意白天活動量，也可在睡前做好小腿保暖及適度伸展。

天冷容易小腿抽筋？中醫從筋脈失養、經絡不暢評估 二十四節氣中的「小雪」剛過，接著將於12月7日迎來「大雪」，隨著節氣推移，象徵冬意漸濃，天氣轉冷。林舜穀主任表示，中醫會以「筋脈失養」及「經絡不暢」理解抽筋，前者指筋脈缺乏濡養，後者則可能與受寒、勞損等因素有關。臨床上會依患者伴隨的症狀，評估是否有肝血不足、陰液不足、氣血虛弱或寒邪凝滯等不同證候，同一人也可能同時存在多種情況。 例如，反覆抽筋又伴隨頭暈、面色偏淡及疲倦，可能需要評估血虛；若有口乾、夜間燥熱或盜汗，則會考慮陰液不足。至於特別怕冷、手腳冰冷，且受冷後抽筋加重、保暖後較舒服者，辨證時會留意寒凝或陽氣不足。林舜穀主任也說明，中醫有「寒主收引」的說法，用來描述受寒後筋脈拘急或疼痛的表現，不過由於天冷時活動量減少、保暖不足或長時間維持同一姿勢，也可能造成影響，仍須依個人狀況判斷。

半夜小腿突然抽筋怎麼辦？先伸直膝蓋再拉腳尖 林舜穀主任建議，半夜小腿突然抽筋時，可先在床上坐穩，將抽筋一側的膝蓋慢慢伸直，再用手扶住前腳掌，讓腳尖緩緩朝身體方向抬起，感覺小腿後側被拉長即可，等肌肉逐漸放鬆後，再慢慢放回腳掌，若仍有些痠痛、緊繃，可用手掌輕揉小腿肚。 平時則可在睡前先做好保暖，例如將被尾蓋好，或穿上寬鬆的保暖襪，再花幾分鐘伸展小腿。林舜穀主任指出，伸展時雙手扶牆，一腳在前、膝蓋微彎，另一腳在後、膝蓋伸直，後腳跟踩地，身體緩緩前移，感覺後側小腿微緊後維持約10秒，左右各做3次。一項納入80名有夜間腿部抽筋困擾年長者的隨機試驗發現，每晚睡前伸展小腿及大腿後側，持續6周後，伸展組每晚抽筋次數平均比對照組多減少1.2次，疼痛程度也較輕。

抽筋後仍痠緊？中醫介紹 3 處小腿穴位 林舜穀主任指出，抽筋緩解後若仍覺得痠痛、繃緊，可坐穩並放鬆小腿，依不適位置選擇穴位，以指腹小幅畫圈輕揉，每處約半分鐘，力道以舒服為原則。其中，「承筋穴」位於小腿肚後側正中、膝後橫紋中央往下約5寸，介於腓腸肌兩塊肌腹之間，適合在小腿肚較飽滿處痠痛、繃緊時輕揉。 「承山穴」位於承筋穴下方、小腿後側正中，沿小腿肚往腳跟摸，可在兩側肌肉向下收成尖角的凹處找到，若緊繃集中在小腿肚下緣，可輕揉此處。至於「陽陵泉穴」則位於膝蓋外側稍下方、腓骨小頭前下方的凹陷處，若抽筋後連帶感覺膝下外側緊繃，可用指腹輕揉。此外，背部正中第9胸椎棘突下方有「筋縮穴」，由於不易自行觸及，若睡前想讓背部暖一點，可用溫毛巾敷在背部中段，睡前再將毛巾拿開。

一周反覆抽筋好幾晚 合併麻木、無力應就醫 此外，若小腿持續出現腫脹、發紅、發熱或疼痛等症狀，應停止按摩並盡快就醫。若一周內有好幾晚反覆抽筋、單次抽筋持續時間過長，或伴隨麻木、無力、走路一段距離後腿部疼痛等情況，甚至已影響睡眠，也應記錄抽筋發作的時間、頻率及伴隨症狀，並攜帶用藥清單就醫，以利於醫師評估。 抽筋不一定是缺鈣 補充營養素前先找原因 至於部分人可能以為「抽筋就是缺鈣」，林舜穀主任指出，夜間抽筋不一定代表缺鈣，也可能與肌肉疲勞、神經肌肉調控、用藥或其他疾病有關，部分患者甚至找不到明確原因，透過食物或補充鎂、鉀、鈣等營養素預防抽筋，也不一定有效，是否需額外補充仍應由醫師依病史及檢查結果評估，其中腎功能不佳者尤其不宜自行大量補鉀或補鎂。