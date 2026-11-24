步入中年後，許多人常有這樣的困惑：明明飲食已經相當克制，腰圍卻依然增加，線條也日漸鬆弛。臺北市立聯合醫院忠孝院區營養師蔡婷聿指出，更年期的體態改變不只是熱量攝取過多所致，更年期後女性雌激素下降、男性睾固酮逐漸降低，都可能影響脂肪分布、肌肉維持與皮膚彈性，使中年後更容易出現腹部脂肪增加及復胖問題。

研究顯示，更年期荷爾蒙變化並非女性專有。男性自40歲後睾固酮濃度逐漸下降，影響肌肉量與身體組成；而肌肉量約自30歲後便開始流失，每10年約減少3%至8%，且隨年齡增加流失更快，可能伴隨疲倦與體能下降及活動量減少，使體態管理更具挑戰。

蛋白質與維生素C幫助肌肉與膠原蛋白形成；鈣與維生素D則有助維持骨骼及肌肉功能。建議蛋白質每日攝取約每公斤體重0.8~1.2公克，平均分配於三餐，依照「我的餐盤」原則，搭配足夠蛋白質、乳品、水果及蔬菜。

2. 高纖全穀、蔬菜與好油脂：增加飽足感，避免復胖

不需刻意減少澱粉，應選擇糙米、地瓜等高纖全穀類。每餐足量蔬菜與水果，並搭配充足水分，維持腸道健康與體重管理。烹調選用橄欖油、芥花油、苦茶油等，但宜減少油炸，避免過量。每天可攝取約1湯匙的原味堅果，並減少精緻點心及含糖飲料。

3. 大豆異黃酮與植化素：強化男女更年期健康

大豆異黃酮主要存在於豆製品中，具植物性雌激素特性。研究顯示，適量攝取有助改善女性更年期相關不適，如熱潮紅等；對男性而言，大豆異黃酮並不會降低睾固酮或干擾男性荷爾蒙，且研究指出，其可能透過調節雄激素受體及抑制細胞增生，對攝護腺健康具潛在益處。