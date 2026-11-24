步入中年後，許多人常有這樣的困惑：明明飲食已經相當克制，腰圍卻依然增加，線條也日漸鬆弛。臺北市立聯合醫院忠孝院區營養師蔡婷聿指出，更年期的體態改變不只是熱量攝取過多所致，更年期後女性雌激素下降、男性睾固酮逐漸降低，都可能影響脂肪分布、肌肉維持與皮膚彈性，使中年後更容易出現腹部脂肪增加及復胖問題。
更年期少吃肚子還是難消 荷爾蒙變化、肌肉流失是關鍵
研究顯示，更年期荷爾蒙變化並非女性專有。男性自40歲後睾固酮濃度逐漸下降，影響肌肉量與身體組成；而肌肉量約自30歲後便開始流失，每10年約減少3%至8%，且隨年齡增加流失更快，可能伴隨疲倦與體能下降及活動量減少，使體態管理更具挑戰。
更年期體態管理 4大飲食重點維持肌肉與身體機能
蔡婷聿營養師表示，更年期後的健康管理，關鍵在於吃對營養與維持肌肉質量。搭配均衡飲食、規律運動，幫助維持健康體態與生活品質。
1.優質蛋白質、維生素C、鈣質與維生素D：維持肌肉與骨骼健康
蛋白質與維生素C幫助肌肉與膠原蛋白形成；鈣與維生素D則有助維持骨骼及肌肉功能。建議蛋白質每日攝取約每公斤體重0.8~1.2公克，平均分配於三餐，依照「我的餐盤」原則，搭配足夠蛋白質、乳品、水果及蔬菜。
2.高纖全穀、蔬菜與好油脂：增加飽足感，避免復胖
不需刻意減少澱粉，應選擇糙米、地瓜等高纖全穀類。每餐足量蔬菜與水果，並搭配充足水分，維持腸道健康與體重管理。烹調選用橄欖油、芥花油、苦茶油等，但宜減少油炸，避免過量。每天可攝取約1湯匙的原味堅果，並減少精緻點心及含糖飲料。
3.大豆異黃酮與植化素：強化男女更年期健康
大豆異黃酮主要存在於豆製品中，具植物性雌激素特性。研究顯示，適量攝取有助改善女性更年期相關不適，如熱潮紅等；對男性而言，大豆異黃酮並不會降低睾固酮或干擾男性荷爾蒙，且研究指出，其可能透過調節雄激素受體及抑制細胞增生，對攝護腺健康具潛在益處。
此外，番茄中的茄紅素對改善前列腺肥大相關排尿症狀及維持前列腺健康指標具有潛在幫助。由於茄紅素屬脂溶性植化素，番茄適度加熱或搭配小量油脂，可提升吸收率。
4.鋅、鎂與維生素B群：維持活力與能量代謝
鋅與荷爾蒙代謝及免疫功能相關，可由蠔、海鮮及南瓜子攝取；鎂參與肌肉功能、睡眠品質與壓力調節，可從堅果、全穀及深綠色蔬菜中補充；維生素B群有助能量代謝，透過瘦肉、魚類、蛋及乳製品等攝取，維持精神與活力。
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