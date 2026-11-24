膚色與面容的突發性改變，往往是人體心肺功能與血液循環發出的最直觀預警。有醫生指出，若發現自己或身邊親友的臉色突然轉為灰暗甚至泛出「灰藍色」(醫學上稱為「發紺」)，莫單純歸咎於睡眠不足、疲勞或情緒低落，這極可能是體內重要器官正處於嚴重缺氧狀態的危急警訊。即使患者當下仍保持意識清醒、言語表達正常，亦不等同於其心血管與呼吸循環處於穩定狀態。醫生提醒，一旦臉色轉灰藍並同時合併出現 4 大高風險臨床症狀，極可能涉及急性心肺衰竭或血管阻塞，務必第一時間前往求醫，切勿延誤搶救黃金期。

即使血液含氧，循環不良時亦未必能充分送達器官。若膚色異常同時伴隨冷汗、手腳冰冷、反應變慢，醫生會警覺灌流不足，甚至休克；惟不能單憑臉色確診休克。

嚴重肺炎、氣道阻塞或某些心肺疾病，可令血液含氧量不足。嘴唇、舌頭可能呈藍紫色或灰藍色，醫學上稱為「發紺」。

所謂「面如死灰」並非診斷名稱。突然出現的灰暗、灰藍膚色，可能提示身體運送氧氣的過程出現障礙。可將供氧理解為一連串環節：肺把氧氣吸入，血紅素負責載運，心臟與血管把含氧血液送到器官。任何一環出問題，都可能影響膚色及整體狀態。有可能是以下3大原因所致：

少數藥物或化學物質可令部分血紅素失去正常運氧能力，造成「變性血紅素血症」。灰藍膚色、給予氧氣後未明顯改善，可以是線索；但仍須結合用藥史、暴露史及專門檢驗方可確診。

缺氧｜血氧機讀數正常仍不可掉以輕心

血氧機是重要工具，但並非絕對保證。手指冰冷、循環欠佳等情況可影響測量；部分裝置亦可能因膚色相關偏差，低估缺氧嚴重程度。若患者已明顯喘促、胸痛或反應變慢，不應因一個看似正常的讀數而延誤求助。另一方面，沒有灰藍膚色亦不能排除缺氧。

缺氧｜4大危急病徵即求醫唔好拖！

嘴唇、舌頭或臉部突然變灰藍，便應立即求助，毋須等待其他症狀全部出現。若同時合併以下任何一項，更不應拖延：