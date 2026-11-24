膚色與面容的突發性改變，往往是人體心肺功能與血液循環發出的最直觀預警。有醫生指出，若發現自己或身邊親友的臉色突然轉為灰暗甚至泛出「灰藍色」(醫學上稱為「發紺」)，莫單純歸咎於睡眠不足、疲勞或情緒低落，這極可能是體內重要器官正處於嚴重缺氧狀態的危急警訊。即使患者當下仍保持意識清醒、言語表達正常，亦不等同於其心血管與呼吸循環處於穩定狀態。醫生提醒，一旦臉色轉灰藍並同時合併出現 4 大高風險臨床症狀，極可能涉及急性心肺衰竭或血管阻塞，務必第一時間前往求醫，切勿延誤搶救黃金期。
缺氧｜臉色驟變「灰藍色」恐是器官缺氧警號
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，一個人的膚色在數小時甚至數分鐘內，由原本紅潤或正常轉為灰暗、灰藍或暗沉，往往不是「沒睡飽」或「曬黑」可以解釋。在急重科醫學中，這類急速出現的膚色改變，可能反映身體供氧過程出現問題。他分享一宗案例指，一名男子由家人攙扶求診，仍能回答問題，但說幾個字便需停下來喘氣，額頭冒冷汗，嘴唇透出灰藍色到急症室求醫。經醫護人員即時評估呼吸、血氧、循環及意識，以找出突然變化的原因。此個案說明能說話不代表供氧正常；尚未昏倒，也不保證心血管循環穩定。
缺氧｜3大缺氧原因
所謂「面如死灰」並非診斷名稱。突然出現的灰暗、灰藍膚色，可能提示身體運送氧氣的過程出現障礙。可將供氧理解為一連串環節：肺把氧氣吸入，血紅素負責載運，心臟與血管把含氧血液送到器官。任何一環出問題，都可能影響膚色及整體狀態。有可能是以下3大原因所致：
1. 氧氣無法進入
嚴重肺炎、氣道阻塞或某些心肺疾病，可令血液含氧量不足。嘴唇、舌頭可能呈藍紫色或灰藍色，醫學上稱為「發紺」。
2. 血液無法輸送
即使血液含氧，循環不良時亦未必能充分送達器官。若膚色異常同時伴隨冷汗、手腳冰冷、反應變慢，醫生會警覺灌流不足，甚至休克；惟不能單憑臉色確診休克。
3. 血紅素載氧功能異常
少數藥物或化學物質可令部分血紅素失去正常運氧能力，造成「變性血紅素血症」。灰藍膚色、給予氧氣後未明顯改善，可以是線索；但仍須結合用藥史、暴露史及專門檢驗方可確診。
缺氧｜血氧機讀數正常仍不可掉以輕心
血氧機是重要工具，但並非絕對保證。手指冰冷、循環欠佳等情況可影響測量；部分裝置亦可能因膚色相關偏差，低估缺氧嚴重程度。若患者已明顯喘促、胸痛或反應變慢，不應因一個看似正常的讀數而延誤求助。另一方面，沒有灰藍膚色亦不能排除缺氧。
缺氧｜4大危急病徵即求醫唔好拖！
嘴唇、舌頭或臉部突然變灰藍，便應立即求助，毋須等待其他症狀全部出現。若同時合併以下任何一項，更不應拖延：
氣喘，說話無法完成一句
胸痛、胸悶或快要昏倒
冷汗直流、四肢冰冷
反應遲鈍、異常嗜睡或失去意識
黃醫生指出，若出現以上情況，應立即致電緊急服務，並依照救護人員指示處理；不要讓病人自行駕車。抵達急症室後，應主動告知醫護人員臉色突然變了，與平常不同。
天生膚色較深、曬黑或長期色素沉著，不應被視為重症指標。真正需要警覺的，是短時間內出現的異常變化，以及伴隨的呼吸、循環與意識問題。家人一句臉色怪怪的，並非診斷，但往往是值得立即追查的線索。