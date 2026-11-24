不少人一喝牛奶便肚脹腹瀉，市面上的無乳糖牛奶和植物奶因此成為熱門選擇。 然而，無乳糖牛奶並非「無糖」，有醫生實測，其升糖反應甚至可能較普通牛奶更快；而植物奶雖然不含乳糖，營養密度卻未必能與牛奶看齊。消費者在選購前，宜先釐清自身的飲食限制，再比對產品的蛋白質、鈣質與糖分標籤。

無乳糖奶要點揀？｜不喝奶是乳糖不耐/牛奶蛋白過敏/純素？ 不過，不喝牛奶要先分清3種情況，要知道到底是乳糖不耐、牛奶蛋白過敏、純素： 乳糖不耐(Lactose Intolerance)： 屬於消化問題，並非免疫反應。成因是小腸缺乏乳糖酶，無法有效分解奶類中的乳糖。

常見症狀：腹瀉、噁心、嘔吐、胃痙攣、腹脹及脹氣。

建議：忌口重點在於避開乳糖，但個人耐受量因人而異，多數人單次可承受約12克以內乳糖，相當於一杯牛奶的分量；無乳糖奶類或部分低乳糖製品或可飲用，惟須查看成分表及控制份量。

牛奶蛋白過敏(Cow's Milk Allergy) 屬免疫反應，免疫系統對牛奶中的蛋白質(如酪蛋白、乳清蛋白)產生過敏。

常見症狀：除腹瀉、嘔吐外，常伴隨皮膚紅疹、濕疹、嘴唇腫脹、喘鳴或呼吸困難。

建議：患者須嚴格戒除所有含牛奶蛋白的成分，包括乳清、酪蛋白、奶粉、奶油及乳清蛋白粉等。無乳糖牛奶仍含有完整牛奶蛋白，因此牛奶蛋白過敏者不可飲用。 純素(Vegan) 屬飲食與生活選擇，不食用任何動物來源食品。

建議：純素者須全面避開奶類及動物成分，改選豆奶、燕麥奶、杏仁奶等植物性替代品；無乳糖牛奶仍屬動物性來源，純素者同樣不適用。

無乳糖奶要點揀？｜4款市售無乳糖牛奶的營養比對 以下4款市售無乳糖牛奶的營養： 1. 明治- 無乳糖牛奶飲品 (每100毫升) 能量 64 kcal、蛋白質3.2克、鈣105毫克、糖2.5克、脂肪3.6克。 (每250毫升) 能量160 kcal、蛋白質8克、鈣262.5毫克、糖6.25克、脂肪9克。 2. 維記- 無乳糖鮮奶 (每100毫升) 能量65 kcal、蛋白質3.1克、鈣44毫克、糖4.6克、脂肪3.8克。 (每250毫升) 能量162.5kcal、蛋白質7.75克、鈣110毫克、糖11.5克、脂肪9.5克。 3. 澳洲哈維- 無乳糖牛奶 (每100毫升) 能量69 kcal、蛋白質3.4克、鈣110毫克、糖4.6克、脂肪3.5克。

(每250毫升) 能量172.5kcal、蛋白質8.5克、鈣275毫克、糖43克、脂肪8.75克。 4. 保利Zymil - 超高溫處理純牛奶 (每100毫升) 能量65 kcal、蛋白質3.3克、鈣120毫克、糖4.7克、脂肪3.6克。 (每250毫升) 能量162.5kcal、蛋白質8.25克、鈣300毫克、糖10.5克、脂肪9克。 根據香港食物安全中心指引，每100毫升含120毫克鈣方達「高鈣」。上述產品中，僅保利Zymil符合標準；澳洲哈維(110毫克)及明治(105毫克)略低於高鈣界線。一般無乳糖牛奶只是將乳糖分解，總糖量仍維持在每100毫升約4.3至4.9克；明治因採用超濾膜過濾部分乳糖後再酶解，總糖量降至2.5克，熱量亦略低。若需控制體重或減少飽和脂肪，保利Zymil鮮低脂款的熱量較全脂款低約三成，同時保留較高蛋白質與鈣質。

無乳糖奶要點揀？｜糖份不能只看一個數字 根據食安中心資料，在香港「1+7」營養標籤制度下，標籤上的「糖」指所有存在於食物中的單糖和雙糖，即總糖含量，並不區分天然糖與添加糖。食物安全中心定義的「游離糖」，則包括生產商、廚師或消費者在食品中添加的單糖和雙糖，以及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。 因此，無乳糖牛奶標籤上每100毫升約4至5克的糖，全屬牛奶本身的天然糖分，並非額外加糖，但喝起來甜度會較普通鮮奶明顯。燕麥奶或米奶在酶解澱粉過程中會自然產生麥芽糖，即使標榜「無加糖」，標籤上的糖分仍可能顯示每100毫升約3至4克。要判斷有否額外加糖，食安中心建議，最直接的方法是查看配料表：若出現蔗糖、砂糖、果糖、玉米糖漿、麥芽糖漿、濃縮果汁或蜜糖等字眼，即代表含有游離糖；若配料只有水、大豆(或燕麥)、鈣質、鹽等基礎原料，標籤上的糖分便全屬天然產生。

無乳糖奶要點揀？｜按標籤選產品 早餐想避開乳糖，可先按自身飲食限制篩選類別：乳糖不耐者可考慮無乳糖牛奶，但須留意其升糖速度可能較快；牛奶蛋白過敏者及純素者則應選擇植物奶，並優先挑選蛋白質較高、額外強化鈣質及維他命B12的產品。「無乳糖」不等於「無糖」，植物奶也不必然能完全取代牛奶的營養，才是選購時最可靠的依據。