許多人因擔憂碳水化合物致肥，而採取極端的「戒澱粉」策略，全面拒絕白飯與麵食。然而，臨床上有醫生指出，最新營養醫學研究證實，天然澱粉並非減重與代謝健康的敵人；相反地，攝取優質碳水化合物更有益於調節血壓血脂、降低壞膽固醇（LDL）並穩定餐後血糖，進而帶動體重自然下降。關鍵是在於選哪一種澱粉。醫生歸納出 4 大日常飲食漸進調整法，有助攝取澱粉時兼顧瘦身與長遠健康。
澱粉減肥｜減肥唔敢食飯反而愈減愈肥？
新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，不少人為減重或控制血糖，第一時間會減少白飯、麵食，甚至完全避開澱粉。然而，關鍵或許不在於是否攝取澱粉，而在於澱粉的選擇上。2026年《歐洲心臟期刊》發表的一項大型統合分析，整合87項隨機對照試驗、約6,500名受試者，探討全穀類攝取量與心血管代謝健康的關係。研究顯示，每日增加48克(乾重)全穀類攝取，平均可帶來以下變化：
壞膽固醇(LDL)：降低約2.7 mg/dL
總膽固醇：降低約3.9 mg/dL
收縮壓：降低約0.8 mmHg
體重：平均減少約0.2公斤
腰圍、三酸甘油脂、空腹血糖、胰島素阻抗及部分發炎指標：有改善
上述數字看似溫和，部分改善幅度甚至難以察覺。惟全穀類可能同時改善多項心血管危險因子，長期累積下，仍有機會對健康產生正面影響。
澱粉減肥｜為何全穀類對心血管有益？
蔡醫生解釋指，白飯、白麵粉在加工過程中去除大部分麩皮與胚芽，口感較細緻，卻流失不少膳食纖維、維他命及礦物質。相對而言，糙米、燕麥、全麥等全穀類保留穀物原有的麩皮、胚芽與胚乳。其健康效益來自於：
1. 膳食纖維有助降低膽固醇
燕麥含β-葡聚醣，屬水溶性膳食纖維，可增加腸道內容物黏稠度，減少膽酸再吸收，促使肝臟利用膽固醇製造新的膽酸，從而降低血液中的LDL膽固醇。
2. 延緩醣類吸收，改善血糖波動
保留完整結構且富含纖維的全穀類，消化吸收速度通常較慢，有助減緩飯後血糖上升。惟全穀類仍含澱粉，過量攝取同樣可能令血糖偏高；加工方式、烹調方式及份量均會影響血糖反應。
3. 改善腸道菌相與慢性發炎
全穀類的膳食纖維可被部分腸道細菌發酵，產生短鏈脂肪酸，可能進一步影響脂質代謝與發炎反應。
此外，全穀類含鎂、多酚等成分，或對血管健康有幫助。
澱粉減肥｜4招日常食最健康
研究發現，多數心血管代謝指標在每日攝取約60至100克全穀類(乾重)時，呈現較明顯改善。以糙米換算，煮熟後約為1碗至1.7碗。醫生建議，可從日常飲食逐步調整：
白飯可逐漸替換為糙米飯、五穀飯。
早餐白多士可改為真正的全麥麵包，或無添加糖燕麥。
選購全穀食品時應查看成分表，不宜單憑包裝上「穀物」、「高纖」等字眼判斷。
重點是以全穀類「取代」部分精製澱粉，而非三餐照吃後再額外多吃一大碗燕麥。
澱粉並非敵人，關鍵在於品質、份量及整體飲食習慣。這項研究再次提醒，健康飲食並非一味恐懼碳水化合物，而是選擇品質較佳的碳水化合物來源。結合過往長期觀察性研究結果，以全穀類取代精製澱粉，屬值得推薦的健康飲食策略。健康未必需要昂貴保健食品，有時只需從每天一碗飯開始改變，便已走在正確方向上。