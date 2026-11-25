澱粉減肥｜減肥唔敢食飯反而愈減愈肥？研究揭：澱粉可降三高體重 醫生教4招日常食最健康

許多人因擔憂碳水化合物致肥，而採取極端的「戒澱粉」策略，全面拒絕白飯與麵食。然而，臨床上有醫生指出，最新營養醫學研究證實，天然澱粉並非減重與代謝健康的敵人；相反地，攝取優質碳水化合物更有益於調節血壓血脂、降低壞膽固醇（LDL）並穩定餐後血糖，進而帶動體重自然下降。關鍵是在於選哪一種澱粉。醫生歸納出 4 大日常飲食漸進調整法，有助攝取澱粉時兼顧瘦身與長遠健康。

腰圍、三酸甘油脂、空腹血糖、胰島素阻抗及部分發炎指標：有改善

上述數字看似溫和，部分改善幅度甚至難以察覺。惟全穀類可能同時改善多項心血管危險因子，長期累積下，仍有機會對健康產生正面影響。

澱粉減肥｜為何全穀類對心血管有益？

蔡醫生解釋指，白飯、白麵粉在加工過程中去除大部分麩皮與胚芽，口感較細緻，卻流失不少膳食纖維、維他命及礦物質。相對而言，糙米、燕麥、全麥等全穀類保留穀物原有的麩皮、胚芽與胚乳。其健康效益來自於：

1. 膳食纖維有助降低膽固醇