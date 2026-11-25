常常感到疲倦可能是關鍵營養吃不夠！有營養師指出，都市人常見的慢性疲勞問題，極可能源於粒線體的生化功能低下，當日常膳食缺乏足夠的微量營養素與抗氧化物時，粒線體便難以高效轉化能量。營養師特別精選出 5 種兼顧「抗疲勞與腸道修復」的天然食物，並示範1日均衡解倦餐單，助從細胞層面重塑身體能量代謝。