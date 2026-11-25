常常感到疲倦可能是關鍵營養吃不夠！有營養師指出，都市人常見的慢性疲勞問題，極可能源於粒線體的生化功能低下，當日常膳食缺乏足夠的微量營養素與抗氧化物時，粒線體便難以高效轉化能量。營養師特別精選出 5 種兼顧「抗疲勞與腸道修復」的天然食物，並示範1日均衡解倦餐單，助從細胞層面重塑身體能量代謝。
疲倦 ｜5大抗疲勞護腸胃天然食物
營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，不少人經常感到莫名疲倦、提不起勁，這種持續的乏力感，或與細胞內負責產生能量的「粒線體」功能低下有關。要維持粒線體正常運作，關鍵在於補充足夠的微量營養素、優質脂肪酸及天然抗氧化物，同時減少加工食品帶來的發炎與氧化壓力。
若要粒線體要高效運作，需要多種營養素及輔因子配合。以下5類食物組合，分別對應不同環節：
1. 輔酶Q10
參與電子傳遞鏈，是ATP合成的關鍵載體，亦屬強效脂溶性抗氧化劑。
食物例子：三文魚、鯖魚、秋刀魚。
2. NAD前驅物／維他命B3
可轉換為NAD／NADH，驅動檸檬酸循環及細胞有氧呼吸產能。
食物例子：雞胸肉、葵花籽、三文魚等。
3. 維他命B群
作為檸檬酸循環關鍵酶的輔酶，維持碳水化合物與蛋白質的能量代謝轉換。
食物例子：深綠色蔬菜、燕麥、糙米、酵母等。
4. L-肉鹼與鐵質
肉鹼協助長鏈脂肪酸穿越粒線體雙層膜進行氧化產能；鐵質則是呼吸鏈血基質蛋白的核心成分。可選擇低脂草飼肉品，或透過肉鹼補充劑攝取。
食物例子：草飼肉品。
5. 多元多酚與天然抗氧化物
多種抗氧化植化素可清除產能過程中產生的過多自由基，保護粒線體DNA及細胞膜完整。
食物例子：深色莓果、薑黃、綠茶、黑朱古力、高多酚橄欖油等
疲倦 ｜3大天然飲食原則
她提醒，這種天然飲食3大執行原則
1. 採取抗發炎及彩虹原型飲食
多攝取五顏六色蔬果：每日進食深紫色、深綠色及深紅色蔬果，補充花青素、白藜蘆醇與蘿蔔硫素等多酚，啟動細胞抗氧化防禦機制。
充優質天然油脂：粒線體膜主要由脂質構成。可選用冷壓特級初榨橄欖油、苦茶油、牛油果及堅果，提供單元不飽和脂肪酸與維他命E，減少膜脂質過氧化。
2. 穩定血糖以保護粒線體
減少精緻糖與高加工碳水：避免精緻糖引發粒線體過載，產生大量自由基並引起胰島素阻抗。
以優質原型澱粉替換：可用番薯、南瓜、藜麥、糙米或淮山等富含膳食纖維與B群的原型澱粉，取代白飯及精緻麵包，讓能量穩定釋放。
3. 溫和烹調，保護敏感營養素
避免高溫油炸及烘烤：高溫容易產生糖化終產物(AGEs)，增加全身發炎及粒線體負擔。
建議烹調方式：採用低溫蒸、水炒、慢燉或低溫煎，既能保留怕熱的B群與輔酶Q10，亦可提升脂溶性抗氧化物(如胡蘿蔔素、維他命E)的吸收率。
疲倦 ｜1日解倦餐單
另外，營養師亦教大家搭配 1 日解倦餐單，從三餐入手食走疲勞、重拾滿滿活力
早餐：無糖希臘乳酪(或蛋白質較高的冰島乳酪)＋綜合莓果(藍莓、黑莓)＋一小把堅果種子(奇亞籽、核桃等)＋水煮蛋
午餐：香煎鯖魚＋彩虹溫沙律(菠菜、紫椰菜、西蘭花，淋上初榨橄欖油)＋半個拳頭大小的原型番薯或藜麥飯
下午茶：85%以上黑朱古力兩小片＋無糖綠茶或抹茶(或莓果)
晚餐：清蒸三文魚或蒜香雞腿肉＋綜合菇類炒時蔬(香菇、木耳、西蘭花)＋番茄牛肉湯或清湯
若同時伴隨明顯疲勞或腸胃消化吸收欠佳，飲食調整宜循序漸進，避免因大幅改變飲食結構而增加消化負擔。此外，亦應同步減少加工製品及過度精緻的飲食。