關懷與公益透析援助計劃啟動 資助腎病患者一年透析服務

嚴重腎病患者需要長期及定期接受透析治療，且治療頻率較高，對患者造成經濟負擔。由大灣區醫療專業發展協會主辦，與疾同行基金會合辦，深圳邁迪仁心血液透析中心贊助的「百人公益計劃——『腎』命無價，灣區有愛」關懷與公益透析援助計劃，剛正式啟動，為有經濟困難及長期透析需要的腎病患者提供全面、便捷及持續性的醫療援助。

首階段資助 10 名患者 1 年透析服務 計劃首階段將援助10名腎病患者，預計提供合共1,250次透析服務，服務期為一年，即平均每名患者每年可獲125次透析資助，平均每周約2至3次。透過公益資金及醫療機構合作，為患者提供階段性大額透析資助，配合醫療護理、情緒健康支援及後續跟進等服務，建立更完善的支援系統。 三大服務方向 公益透析援助計劃結合三大服務方向： 一、透析醫療資助：為10名有需要患者提供全年透析援助，預計完成1,250次透析服務，減輕長期治療的經濟負擔。

二、跨區醫療協作：整合大灣區醫療合作資源，為符合條件的患者提供跨境透析服務安排，探索醫療與休閒旅遊相結合的新模式，提升患者的生活質素。 三、情緒健康支援：結合「情緒健康先鋒」專業情緒健康及護理團隊，關注患者身心需要，提供全面健康支援。 此外，計劃亦將透過跨機構協作，推動醫療資源共享及服務融合，逐步完善患者由治療安排、護理支援至後續跟進的全程服務模式。

善用灣區醫療資源 探索醫療旅遊新模式 本計劃希望透過香港與大灣區醫療機構的協作，建立跨境透析服務支援模式，讓符合醫療條件的患者在事先完成醫療評估及治療安排後，可以前往內地接受適切的透析服務，此外，長期病患者及其照顧者在持續治療與照護過程中，往往承受不同程度的精神及情緒壓力。因此，計劃亦將結合「情緒健康先鋒」，為患者及照顧者提供情緒健康支援，協助紓緩心理壓力、改善情緒狀態。同時，鼓勵患者家人陪同參與相關活動，讓家庭成員共同獲得支援，從身體健康、情緒管理到家庭關係，推動更全面的整體健康。

透過跨區醫療協作與情緒健康支援相結合，計劃期望讓患者不僅獲得持續的醫療照顧，更能重新建立生活信心及家庭連繫，進一步推動大灣區醫療服務與旅遊體驗融合，為醫療旅遊及銀髮產業發展開拓新的發展空間。 整合大灣區醫療力量 推動公益醫療 大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生表示，是次「百人公益計劃」不僅是一項醫療資助項目，更是推動大灣區醫療資源整合及跨境醫療協作的重要嘗試。「希望透過整合香港與內地的醫療專業力量，建立更完善的服務銜接模式，讓有需要的患者能夠獲得適切的治療及照顧。」

參加者可回歸較正常生活 計劃參加者78歲的葉女士，一直由女兒葉小姐長期照料。由於葉女士的丈夫葉先生年事已高，難以分擔照顧工作，葉小姐當時放棄自身事業，專心照顧母親，同時以兼職工作幫補家庭開支。另一名患者潘先生自2023年患上慢性腎衰竭，作為家庭經濟支柱，依靠散工收入撫養三名在學子女，面對疾病與家庭開支的雙重負擔。兩位病人都期望獲得透析醫療資助，同時亦期盼能夠改善自身及家人的情緒狀態，有機會參與短程出遊，回歸較為正常的生活。