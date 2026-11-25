最近天氣轉涼，不少人趁此機會外出運動。不過在中醫角度秋季養生的核心在於「收」與「養」。秋應於肺，這個季節的氣候特點是「燥」，人體的陽氣也開始由疏泄趨向收斂，因此在睡眠、飲食及運動上亦要注意。
秋天養生重點
台灣信義馬光中醫診所中醫師李宗明指，根據黃帝內經，秋天時分衛氣運行開始減慢，人體也應配合大自然的節律做調節，所以秋天運動忌大汗淋漓(以免耗傷陰津、損傷陽氣)，而應選擇溫和、緩慢、著重呼吸調理的功法，以達到「補肺潤燥、調和氣血」。
由於轉季後氣溫與濕度開始改變，加上肺開竅於鼻、外合皮毛，如再加上飲水量不足、睡眠紊亂及長期在冷氣房內，都會導致鼻腔、咽喉、呼吸道與皮膚出現問題。
因此建議在秋天時節應注意以下3點：
1. 維持固定作息
建議在睡前半小時避免使用電話，令眼睛、呼吸及思緒冷靜；另外由於早晚溫差較大，應時刻準備薄外套，及避免冷氣長時間直吹頭頸與胸背。
2. 飲食以溫熱熟食為主
秋天的飲食應維持滋陰潤肺、溫潤養胃、均衡進補，立秋後飲食應從夏季清熱轉向順應秋收、溫和調養，避免盲目大補。
3. 運動忌大汗淋漓
秋天時如果出太多汗有機會耗傷陰津、損傷陽氣，因此建議避免高強度運動，盡量維持運動後呼吸平穩、精神舒暢。