最近天氣轉涼，不少人趁此機會外出運動。不過在中醫角度秋季養生的核心在於「收」與「養」。秋應於肺，這個季節的氣候特點是「燥」，人體的陽氣也開始由疏泄趨向收斂，因此在睡眠、飲食及運動上亦要注意。

秋天養生重點

台灣信義馬光中醫診所中醫師李宗明指，根據黃帝內經，秋天時分衛氣運行開始減慢，人體也應配合大自然的節律做調節，所以秋天運動忌大汗淋漓(以免耗傷陰津、損傷陽氣)，而應選擇溫和、緩慢、著重呼吸調理的功法，以達到「補肺潤燥、調和氣血」。

由於轉季後氣溫與濕度開始改變，加上肺開竅於鼻、外合皮毛，如再加上飲水量不足、睡眠紊亂及長期在冷氣房內，都會導致鼻腔、咽喉、呼吸道與皮膚出現問題。