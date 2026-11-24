(左起)港大精準防研究所副總監兼聯席首席研究員、李嘉誠醫學院公共衛生學院臨床實務教授及社會醫學和公共衛生實踐學分部主任葉啟明、Ferenc Krausz及港大精準預防研究所首席科學顧問、李嘉誠醫學院公共衛生學院轄下基層醫療健康教研中心總監、世界衛生組織基層醫療健康及醫護人才發展合作中心總監陳肇始。

香港大學精準預防研究所推出香港守護健康計劃，並由2023年諾貝爾物理學獎得主、港大激光物理學講座教授Ferenc Krausz領導。計劃旨在推進更早、個人化地預防主要非傳染性疾病，包括心血管疾病、癌症、糖尿病及慢性呼吸道疾病，以減輕其帶來的沉重醫療壓力。

個人化健康篩檢演算法

研究將開發一項個人化健康篩檢演算法(PH1.0)，可在症狀出現前監察疾病發展，「透過重複血液樣本採集建立每位參與者的個人分子基線，並運用先進分子表型分析及人工智能追蹤其細微變化。」

而現有篩檢方法往往在症狀出現後才識別疾病。雖然部分工具可估算長期慢性疾病風險，但難以準確預測何人及何時發病，令大眾錯失了許多早期干預的機會；而個人的血液組成一般都會維持相對穩定，亦可藉此反映其獨特的生理狀態。相對於與人群平均值比較，個人血液組成中的偏離往往更能敏感地識別疾病的萌生。