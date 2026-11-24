香港大學精準預防研究所推出香港守護健康計劃，並由2023年諾貝爾物理學獎得主、港大激光物理學講座教授Ferenc Krausz領導。計劃旨在推進更早、個人化地預防主要非傳染性疾病，包括心血管疾病、癌症、糖尿病及慢性呼吸道疾病，以減輕其帶來的沉重醫療壓力。
個人化健康篩檢演算法
研究將開發一項個人化健康篩檢演算法(PH1.0)，可在症狀出現前監察疾病發展，「透過重複血液樣本採集建立每位參與者的個人分子基線，並運用先進分子表型分析及人工智能追蹤其細微變化。」
而現有篩檢方法往往在症狀出現後才識別疾病。雖然部分工具可估算長期慢性疾病風險，但難以準確預測何人及何時發病，令大眾錯失了許多早期干預的機會；而個人的血液組成一般都會維持相對穩定，亦可藉此反映其獨特的生理狀態。相對於與人群平均值比較，個人血液組成中的偏離往往更能敏感地識別疾病的萌生。
香港守護健康計劃
香港守護健康計劃將招募15,000名本地參與者，並進行為期十年的積極跟進期及十年的健康數據收集，以建立每位參與者的個人分子基線。
參加資格：
40至70歲健康人士
低風險組：沒有主要心血管風險因素(無高血壓、膽固醇無需藥物控制、輕度吸煙或不吸煙)
高風險組：有兩項或以上心血管風險因素(例如正服用血壓或膽固醇藥物、重度吸煙史，或有肺癌家族病史)