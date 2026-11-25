冬天衣服比較厚又穿得多，即使肥幾磅也不易察覺，但原來秋冬季是減重好時機，如能好好把握秋冬的燃脂機會，每天消耗更多熱量，可以令你瘦住迎接春夏。
微涼環境增能量消耗
過去研究顯示，與 24°C 室溫相比，當人體短時間處在約 16至19°C 的微涼環境時，能量消耗會增加，換算之下每日大約平均多耗用188千卡，幾乎是一碗飯的熱量。而影像檢查亦顯示，暴露在寒冷環境下，棕色脂肪活性增加，對非酯化脂肪酸的攝取量也有所提升。
棕色脂肪產生熱能
為何會如此？其實人體自帶供暖系統，當環境變冷，棕色脂肪會受到刺激，利用脂肪酸產生熱能，協助維持體溫，故此能量消耗會增加。不過，天冷不代表自然就會瘦，真正的關鍵仍取決於飲食和生活習慣，若因為天冷吃得多，就可能抵銷原本寒冷帶來的代謝優勢。
建立良好飲食及運動習慣
與此同時，秋冬天氣較涼爽，快走、慢跑、踩單車都更為舒服，若能在此時建立良好的飲食及運動習慣，便能在假日節慶聚餐前好好控制體重。想把握秋冬減重好時機，建議掌握4個原則。
環境舒適微涼：毋須為了減磅而刻意把室溫降低，以舒適、不發抖為原則即可，更不建議凍水浴或刻意受凍，有心血管疾病、高血壓或慢性疾病者更要避免自行嘗試極端低溫刺激。
增加活動量：秋冬很適合進行戶外活動，每星期累積約150至300分鐘中等強度帶氧運動，以及進行兩日阻力運動，能幫助身體抗寒及促進健康。
別胡亂進補：打邊爐可選清湯或昆布湯，盡量減少加工火鍋配料，先吃肉片和蔬菜、豆腐等，再搭配適量澱粉，不要把湯底當水喝。
口痕換選擇：想吃東西時，可先喝溫開水、無糖熱豆漿或無糖熱茶，點心則選茶葉蛋、毛豆等含蛋白質食物，取代糖水、熱朱古力等高糖選擇。