冬天衣服比較厚又穿得多，即使肥幾磅也不易察覺，但原來秋冬季是減重好時機，如能好好把握秋冬的燃脂機會，每天消耗更多熱量，可以令你瘦住迎接春夏。

微涼環境增能量消耗

過去研究顯示，與 24°C 室溫相比，當人體短時間處在約 16至19°C 的微涼環境時，能量消耗會增加，換算之下每日大約平均多耗用188千卡，幾乎是一碗飯的熱量。而影像檢查亦顯示，暴露在寒冷環境下，棕色脂肪活性增加，對非酯化脂肪酸的攝取量也有所提升。

棕色脂肪產生熱能

為何會如此？其實人體自帶供暖系統，當環境變冷，棕色脂肪會受到刺激，利用脂肪酸產生熱能，協助維持體溫，故此能量消耗會增加。不過，天冷不代表自然就會瘦，真正的關鍵仍取決於飲食和生活習慣，若因為天冷吃得多，就可能抵銷原本寒冷帶來的代謝優勢。