高血壓患者若長期控制不佳，應與醫生討論是否進行相關篩檢，日常也須規律用藥，切勿自行停藥以降低心血管風險。

58歲方女士過去在診所長期追蹤高血壓與糖尿病，即便規則服用3種降壓藥物，血壓依然長期控制不佳。經進一步評估，發現疑似為「原發性醛固酮症」，需安排相關確診檢驗。臺北市立聯合醫院陽明院區內分泌及新陳代謝科主治醫生陳禹安指出，這類難治型高血壓往往隱藏著其他內分泌病因，提早揪出病因才能及時調整治療方向。

此外，若有腎上腺腫瘤、睡眠窒息症，或家族成員年輕時便罹患高血壓及其心血管併發症，皆屬於高風險族群。由於症狀缺乏特異性，加上容易引起代謝症候群共病，並可能造成心臟及腎臟損傷，近年醫界呼籲，應針對高血壓患者，建立系統性篩查機制。

陳禹安醫生表示，原發性醛固酮症屬於次發性高血壓中最常見的原因，佔整體高血壓患者將近一成。若患者合併難治型高血壓、低血鉀或糖尿病等特殊表現，比例更接近兩成。

血壓難控小心次發成因 高風險族群有這些

影像分型：確診後透過非侵入性電腦斷層或侵入性腎上腺靜脈取樣，區分為單側腺瘤或雙側增生。

初步篩檢：檢測醛固酮濃度與腎素活性的比值，因易受藥物及電解質影響，須由專業醫生判讀。

可分成單側腺瘤、雙側增生 分型結果影響後續處置

經分型檢查評估後，可擬定後續處置方向，單側腺瘤透過手術切除；觀察指出，能協助部分患者減少降壓藥物劑量，或在術後追蹤期間，降低對藥物的依賴。若為雙側增生，則指引建議以藥物控制為主。

陳禹安醫生提醒，除既有礦物皮質素受體拮抗劑外，新型醛固酮合成酶抑制劑，亦陸續發展中。高血壓患者若長期控制不佳，應與醫生討論是否進行相關篩檢，日常也須規律用藥，切勿自行停藥以降低心血管風險。