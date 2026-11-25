癌症患者歷經手術、化療或放射治療後，即使完成階段性療程，仍可能面臨疲倦、食慾下降及體力不足等問題。臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科醫生丁禮莉指出，不同治療方式對傷口癒合、骨髓功能及營養攝取的影響各異，部分副作用可能在數周內緩解，但體力及免疫功能恢復可能需要更長時間，因此療程結束後仍應持續跟進，並從飲食、營養補充及生活習慣著手，逐步調整身體狀態。

手術、化療與放療影響不同 營養不足也可能拖慢恢復 丁禮莉醫生表示，手術對身體的影響與部位、切除範圍及患者原有疾病有關，例如糖尿病控制不佳者，可能面臨傷口癒合較慢及感染風險；部分化療藥物則可能抑制骨髓功能，影響免疫細胞生成。至於放射治療，則可能依照射部位出現不同副作用，例如頭頸癌患者可能出現口乾、口腔黏膜發炎及吞嚥困難等情況，進而影響進食量與營養狀態，連帶影響身體恢復。 療程結束不代表完全恢復 體力可能需要數個月

以放射治療為例，丁禮莉醫生說明，部分急性副作用可能在療程結束後數周逐漸緩解，但體力、肌肉量及免疫功能的恢復可能需要數個月，部分患者甚至需要更長時間。她提醒，患者不要以為療程結束就代表身體已完全恢復，後續仍須按時覆診，醫療團隊會透過影像、血液檢查、體重變化及傷口癒合等資訊評估恢復情形，包括白血球與淋巴球數值，但仍須綜合患者症狀及營養狀況判斷，不能單靠特定數值認定免疫功能是否正常。 癌後營養補充先顧蛋白質 飲食不足可尋求專業協助

在營養方面，丁禮莉醫生強調，癌後飲食應以均衡攝取為原則，尤其需要留意蛋白質是否充足，因為組織修復與免疫細胞生成都需要營養支持。她也以每日每公斤體重約1.2公克蛋白質作為攝取參考，但實際需求仍應依患者身體狀況調整；若因食慾不振、吞嚥困難等問題，無法透過日常飲食攝取足夠營養，可由醫療團隊評估是否需要額外營養支持，避免營養不足影響恢復進度。

癌後照護掌握4重點 睡眠、運動及情緒管理不可少 除了飲食，丁禮莉醫生也將癌後生活照護歸納為4項重點，包括攝取足夠營養、維持充足睡眠、適量運動及情緒管理。她建議患者建立規律作息，盡量在晚上11點前就寢，並依自身體力安排活動，避免運動過量造成疲勞，同時適度放鬆、維持穩定情緒。此外，患者也應改善過去的不良習慣，例如頭頸癌患者應戒煙、戒酒，不能因療程結束便忽略長期健康管理。 營養補充品如何選擇？醫：先確認需求、來源與檢驗

至於營養補充品在癌後照護中的角色，丁禮莉醫生表示，若患者因食慾不振、吞嚥困難或腸胃不適，無法從日常飲食取得足夠營養，可由醫療團隊評估是否需要使用口服營養補充品。她提醒，選購時應確認產品成分、劑量、來源及檢驗資訊，避免自行使用來路不明的中草藥、濃縮萃取物或高劑量抗氧化補充品，尤其有肝腎疾病、糖尿病或凝血問題者，更應先諮詢醫療團隊，營養補充品主要用於補足飲食缺口，不能取代均衡飲食及正規癌症治療。 專利高純度多醣體研究受關注 與免疫調節關聯仍待釐清

其中，針對近年受到關注的專利高純度多醣體，丁禮莉醫生提到，目前已有相關研究探討這類成分與免疫調節之間的關聯。不過，研究結果仍須綜合研究設計、樣本數及臨床數據判讀，不能單憑免疫指標變化，就認定這類成分能改善癌症預後，也不能將特定產品的研究結果直接套用至其他多醣體產品。 營養補充不是愈多愈好 慢性病患者留意交互作用 丁禮莉醫生提醒，營養補充品並非吃得愈多愈好，尤其仍在接受癌症治療、同時服用藥物，或合併高血壓、糖尿病等慢性疾病的患者，更應留意產品成分與藥物之間可能存在的交互作用。她建議，使用前先與醫生、藥劑師或營養師討論，依個人營養狀況及治療需求選擇合適的補充方式，而非自行增加攝取量，以免原本希望補充營養，反而造成額外的身體負擔。