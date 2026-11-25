肝癌早期無症狀 七成半與乙肝有關

早前城中焦點人物「何伯」因肝癌逝世，從確診到離世僅一個多月，引起社會廣泛關注。臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋指出，「肝癌早期通常毫無症狀，不少患者確診時已屬中晚期，導致治療困難。本港約七成半至八成肝癌與慢性乙型肝炎有關，乙肝帶菌者、肝硬化及脂肪肝患者等高危人士，應每6個月定期進行肝臟檢查，及早發現病變。」

男性患者居多 盧頴嬋表示，肝癌在香港並不罕見。根據香港癌症資料統計中心數字，2023年肝癌新症共有1,700宗，佔本港癌症新症總數的4.5%，在常見癌症中排行第五。同時，肝癌亦是本港第三位致命癌症，每年奪去約1,400人的生命。男女患者比例約為3比1，以男性患者居多。 早期無症狀 盧頴嬋解釋，肝癌早期之所以難以察覺，與肝臟的特性有關。「肝臟有很強的自我修復能力，即使存在多個腫瘤，只要剩下少許正常組織，仍能維持正常功能，因此抽血驗肝功能可能仍然正常，令患者掉以輕心。」

隨腫瘤逐漸增大，患者或會感到右上腹脹痛、疲倦、食慾不振、腳腫，嚴重時腫瘤壓迫膽管可引致黃疸。盧頴嬋強調，「發現症狀的時候已經是中晚期，最大的問題是部分人士不知道自己患有乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化或脂肪肝，因而錯過治療的黃金時機。」

乙肝為最主要風險因素 肝癌的成因眾多，在香港最常見的風險因素是慢性乙型肝炎，約75%至80%的肝癌與慢性乙肝有關，另有約6%至8%與慢性丙型肝炎相關。盧頴嬋指出，「肝硬化、脂肪肝、長期酗酒、糖尿病、肥胖，以及進食存放過久、發霉而孳生黃曲霉毒素的花生及穀類食物，均會顯著增加患癌風險。」 她解釋，肝硬化是肝臟長期發炎後自我修復的結果，修復過程中形成大量疤痕組織，令肝臟變硬，導致結構受損。盧頴嬋形容肝硬化為一個警號，因為肝臟在慢性發炎及修復期間，基因突變及癌變的風險會大大增加，但肝硬化不一定會變成肝癌。

應每半年篩查 盧頴嬋建議，乙肝、丙肝帶原者及肝硬化患者應每6個月檢測一次，包括抽血檢驗甲胎蛋白(AFP)及腹部超聲波，以偵測早期腫瘤。一旦懷疑有病變，醫生會安排電腦掃描(CT)或磁力共振(MRI)作進一步確認。 止痛藥及食鹽不會致癌 坊間流傳止痛藥及食鹽會增加肝癌風險，盧頴嬋澄清這說法並不正確。她表示，「正常服用撲熱息痛等止痛藥及適量食鹽不會引致肝癌，只有過量服用撲熱息痛才可能導致急性肝衰竭，但急性肝衰竭康復後亦不會演變為癌症。」她提醒，真正需要避免的是發霉的花生、穀類及堅果，因其產生的黃曲霉毒素會增加肝癌風險。