Threads瘋傳「鹿茸外泌體」加速生髮！網民親證1個月爆生BB毛 髮界重現熱帶雨林

明明仲後生，條髮界好似一日闊過一日，額角愈來愈高，頭頂仲開始透光見頭皮？壓力大、長期捱夜，加上不停染髮漂髮，未到中年已經開始有「髮量危機」。近日 Threads 上有不少人分享一款「防脫生髮神物」，有人貼出額角及髮界前後對比圖，表示服食約1個月後已見額角長出不少BB毛。甚至有用家形容，原本「摩西分紅海」般的頭頂終於重新長出頭髮，有種慢慢變回「熱帶雨林」的感覺，引來不少人追問養髮心得。

網民貼圖分享成果 髮界明顯收窄、激生 BB 毛引熱議 翻查相關threads帖文，不少用家提到養髮變化時，都會提及鹿茸外泌體這個成分。有網民分享，服食短短數星期後，額角位置開始長出BB毛，笑言「慳返去紋髮際線嘅錢」；亦有網民大讚，該產品加入鹿茸外泌體及多種養髮成分後，感覺頭髮生長速度較以往更快。究竟這個「防脫生髮神物」有甚麼特別之處？

鹿茸每年脫落再生 科研發現蘊藏生髮關鍵 為什麼大家都討論鹿茸外泌體？原來關鍵在於鹿茸驚人的再生能力。鹿角是少數能夠每年自然脫落後再重新生長的哺乳類器官，而且生長速度驚人，每日可長達約2.75厘米，因此多年來一直是再生醫學領域的重要研究方向。

從中醫角度來看，頭髮健康與肝腎及氣血狀況一直息息相關。中醫有「腎藏精，其華在髮」及「髮為血之餘」的說法，認為當氣血不足或肝腎失調時，便容易出現脫髮、白髮及頭髮脆弱等情況；而鹿茸自古則有養血補腎之用。 現代科研亦發現，鹿茸含有豐富「外泌體」活性生長因子，能深入毛囊位置，支援毛囊健康。與一般補充營養的養髮方式不同，鹿茸外泌體更着重從毛囊本身入手，協助喚醒休眠毛囊，促進新髮生長及強健髮根，同時有助維持頭髮生長周期及健康狀態。

科研漢方配方 多重養分支援毛囊健康 針對脫髮、髮量減少及白髮等常見問題，正品Herb Standard推出「鹿角髮再生」，以紐西蘭鹿茸外泌體為核心成分，結合多種傳統漢方草本，由毛囊到髮根同步調理。當中的鹿茸外泌體科研實證有效激活毛囊幹細胞^，而人蔘則有補氣養血及促進頭皮微循環的作用；配合由女貞子和墨旱蓮組成的經典「二至丸」配方，以及製何首烏等養髮成分，滋養肝腎的同時，為頭髮生長提供所需養分。 除此之外，配方亦加入黑芝麻、黑豆、黑棗及黑枸杞的黑色食材，有助維持頭髮烏黑亮澤，讓新長出的頭髮看起來更豐盈、更有光澤。

高達98%用家認同「正品Herb Standard 鹿角髮再生」有效防脫生髮，14天減少掉髮73%，快速穩固髮根！

14 天掉髮量減少 73% 生髮速度提升 250%# 有用家表示，每日服用2粒「正品Herb Standard鹿角髮再生」後，短短數星期已開始留意到頭髮變化。有調查顯示，高達98%用家認同有效防脫生髮#。連續服用14天，掉髮量減少73%；28天後，生髮速度提升250%，部分用家更表示額角及髮際線位置開始長出BB毛；持續服用3個月後，頭髮濃密度更提升高達122%#。

「正品Herb Standard 鹿角髮再生」

正品Herb Standard 鹿角髮再生

了解更多︰https://shorturl.at/UYrPH 銷售點：萬寧門市及網店、正品藥業Herb Standard專門店及網店 查詢熱線：3997 0506 ^Li, J., et al. (2014). Aqueous Extract of Red Deer Antler Promotes Hair Growth by Regulating the Hair Cycle and Cell Proliferation in Hair Follicles. The Scientific World Journal, 2014, 1–7. ^Tansathien, K., et al.(2021). Hair growth promoting effect of bioactive extract from deer antler velvet-loaded niosomes and microspicules serum. International Journal of Pharmaceutics, 597, 120352. #根據個別使用者90日用後的主觀體驗及反饋，效果因人而異，需配合均衡飲食及良好生活習慣。

常見問題 Q ： Threads 瘋傳的「鹿茸外泌體」是甚麼？ A：其實是正品Herb Standard推出的「鹿角髮再生」，主打加入紐西蘭鹿茸外泌體，並配以人蔘、女貞子、墨旱蓮、製何首烏、迷迭香及黑養四寶的漢方草本內調，大補元氣、益肝補腎，從根源改善脫髮、稀疏、白髮等問題。 Q ：「鹿茸外泌體」與一般外泌體產品有何不同？ A：「正品Herb Standard 鹿角髮再生」選用野生紐西蘭鹿茸來源的外泌體，無添加人造激素，生產符合HACCP食品安全及 FDA 註冊廠房製造。鹿茸外泌體具極強再生能力，有效縮短頭髮休止期、恢復毛囊功能和保持毛囊健康。

Q ：「正品Herb Standard 鹿角髮再生」要食用多久才見效？ A：根據用家反饋與數據顯示#，服用14天減少掉髮73%， 28天後生髮速度增加250%，3 個月後頭髮濃密度的提升高達122%。