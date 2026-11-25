活動分為「125公里虛擬跑」及「長跑賽暨運動市集」，於2026年10月1日至12月20日期間舉行，讓參加者按自己的步伐累積里數，或透過個人長跑、團隊接力及親子接力參與實體賽事，在運動中挑戰自我、連結彼此。

為慶祝香港中華基督教青年會(青年會/中青/YMCA)成立125周年，以「主恩同行 共創未來」為主題，推出連串會慶活動。「幸福傳承」系列跑步活動為其中一項重點項目，鼓勵大眾透過腳步將幸福傳開去。

「125公里虛擬跑」 已於2026年10月1日展開，參加者可在全港各區或所在城市自由選擇路線，自行完成並上載跑步紀錄，毋須受限於指定時間及地點。尚未參加的市民亦可把握時機，以每星期約30公里為訓練及累積里數的目標，爭取於12月中完成125公里挑戰，將運動融入日常生活，以汗水與毅力為YMCA成立125周年送上祝福。

參加者於12月13日或之前完成所屬組別的里數要求，即可獲頒完賽獎牌，並可獲贈活動紀念T恤及運動市集首日入場券。

實體賽事 挑戰自我、攜手接力、共享親子時光

「長跑賽暨運動市集」實體賽事將於12月20日(星期日)在烏溪沙青年新村舉行，設12.5公里個人跑、4 x 1.25公里接力賽(公開組、教會組及校際組)及2 x 625米親子接力賽(男童組及女童組)，讓不同年齡及運動經驗的參加者，按興趣選擇參與方式，同享訓練成果與跑步的喜悅。

同場舉行「幸福傳承」運動市集，於12月19日至20日一連兩日，邀請全港市民一同動起來，體驗匹克球、地壺、芬蘭木柱、布袋球等多項新興運動。現場亦設有攤位、遊戲及表演，適合一家大小參與。