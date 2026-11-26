以身高和體重計算的體質指數(BMI)，一直以來被用來衡量肥胖或過瘦，但有跨國研究指出，若不再單以BMI判斷，而是將體脂肪及器官健康狀況也納入肥胖症的診斷依據，目前被認定為肥胖症的患者中，可能只有約四分之一至三分之一的人應該被視為臨床肥胖。
臨床肥胖已屬疾病
該項研究根據醫學專家和組織提出的建議，將身體脂肪和器官健康狀況納入肥胖症診斷。高BMI及高體脂者會被診斷為「臨床前肥胖」，同時有器官功能異常的將會被診斷為「臨床肥胖」，並視為已經形成疾病，通常需要較積極的治療。
研究團隊將新標準分析中國、英國、美國及西班牙近85萬名成人資料，結果在新標準下，肥胖者平均約27%屬於臨床肥胖，約佔所有成人的8.5%。此外，分析顯示，原本只用BMI診斷為肥胖症患者，約1%至3%不符合新的診斷標準，亦有5%至9%的人會因體脂肪偏高等原因，會被診斷為肥胖症。有關研究已於《Nature》公布。
望成為醫療及政策依據
研究人員指出，BMI不足以反映肥胖對健康的影響，惟至今仍沒有一套更好而又簡單的系統作為評估標準，故期望今次提出的新標準能提供具臨床意義的肥胖特徵描述，並成為醫療及相關政策的依據。
世界衛生組織估計，目前全球超過10億人受肥胖影響，過去研究明肥胖是糖尿病 、心血管、肝腎及癌症等疾病的高危因素。