肥胖不只看BMI 研究：納入體脂及器官健康 近三成人屬臨床肥胖

以身高和體重計算的體質指數(BMI)，一直以來被用來衡量肥胖或過瘦，但有跨國研究指出，若不再單以BMI判斷，而是將體脂肪及器官健康狀況也納入肥胖症的診斷依據，目前被認定為肥胖症的患者中，可能只有約四分之一至三分之一的人應該被視為臨床肥胖。

臨床肥胖已屬疾病

該項研究根據醫學專家和組織提出的建議，將身體脂肪和器官健康狀況納入肥胖症診斷。高BMI及高體脂者會被診斷為「臨床前肥胖」，同時有器官功能異常的將會被診斷為「臨床肥胖」，並視為已經形成疾病，通常需要較積極的治療。

研究團隊將新標準分析中國、英國、美國及西班牙近85萬名成人資料，結果在新標準下，肥胖者平均約27%屬於臨床肥胖，約佔所有成人的8.5%。此外，分析顯示，原本只用BMI診斷為肥胖症患者，約1%至3%不符合新的診斷標準，亦有5%至9%的人會因體脂肪偏高等原因，會被診斷為肥胖症。有關研究已於《Nature》公布。