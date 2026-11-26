傷口反覆換藥好幾個月，卻遲遲無法癒合，是許多糖尿病人面臨的困境。中國醫藥大學附設醫院(下稱中醫大附醫)周德陽院長率領團隊，運用特殊生醫材料為幹細胞進行「特訓」，再取出經強化的粒線體，結合膠原蛋白凝膠製成新型傷口敷料，期望透過保護新生組織與補充細胞能量的雙重作用，協助傷口修復。 在糖尿病兔子實驗中，使用強化粒線體敷料的傷口於第21天已接近完全閉合，研究成果獲國際奈米材料科學期刊《Small》刊登發表，為糖尿病慢性傷口治療提供新的研究方向。

糖尿病傷口難癒合 三大因素阻礙組織修復 隨著糖尿病人口增加，慢性傷口難以癒合的問題，也成為臨床照護的重要挑戰。此次研究團隊結合材料科學、細胞生物學與再生醫學，從細胞能量與組織保護兩個方向切入，期望突破慢性傷口的修復障礙，為病人提供新的治療可能。 周德陽院長表示，糖尿病傷口難以癒合，主要面臨三大問題：首先，長期高血糖使傷口持續處於發炎狀態；其次，負責修復的細胞能量不足，影響組織再生；第三，發炎細胞釋放的分解酵素，會破壞膠原蛋白與剛形成的新生組織。

目前臨床雖有清創、換藥、高壓氧及負壓傷口治療等方式，但仍有部分病人傷口長期無法閉合，需要新的治療策略。 幹細胞先「特訓」再取粒線體 提升細胞能量 異種移植轉譯研發中心李建智臨床副主任指出，粒線體被稱為細胞的「發電廠」，負責供應細胞運作及修復所需的能量，也是再生醫學的新興研究方向。 然而，糖尿病慢性傷口往往處於缺氧、發炎的環境，移植至傷口處的活細胞可能不易存活；外泌體是細胞分泌的微小囊泡，不含活細胞，可攜帶調節發炎與促進修復的成分，但以傳遞訊息為主；粒線體移植則著重於為受損細胞補充能量，惟一般粒線體較為脆弱。

此次研發的強化粒線體敷料同樣不含活細胞，除了著重補充細胞能量，還兼具保護新生組織的研究方向，期望同時因應細胞能量不足與新生組織遭破壞兩大問題。 整形外科劉恩瑋代理主任說明，為突破一般粒線體較為脆弱的限制，研究團隊利用矽酸鈣生醫材料刺激人類臍帶間質幹細胞，如同讓細胞接受特殊「訓練」，啟動相關訊號路徑，使粒線體數量增加、結構更完整，並提升能量生成能力。接著取出強化後的粒線體，結合膠原蛋白凝膠，製成不含活細胞的新型傷口敷料。

擋酵素、補能量雙重作用 動物實驗21天傷口接近閉合 異種移植轉譯研發中心謝明佑副主任說明，強化粒線體具有兩項重要功能：第一是「保護新生組織」，透過粒線體表面的TIMP-1等保護蛋白，減少分解酵素對膠原蛋白與細胞外基質的破壞；第二是「補充細胞能量」，協助受損細胞改善代謝功能、降低氧化壓力，並促使發炎型免疫細胞朝有利組織修復的方向轉變。 在模擬高血糖環境的細胞實驗中，細胞內有害活性氧比例由77.1%降至30.7%，細胞能量也恢復至接近健康細胞的水準。

進一步在糖尿病兔子皮膚傷口實驗中，使用強化粒線體敷料的組別，於第14天與第21天皆可觀察到傷口明顯縮小，第21天時已接近完全閉合，表現優於使用一般粒線體敷料的組別。組織切片亦顯示，新生皮膚的膠原蛋白排列更緻密、整齊，並伴隨較多新生血管形成。

跨領域研究持續推進 粒線體敷料仍待臨床驗證 此項研究的創新之處，在於讓生醫材料從過去填補或支撐組織的工具，進一步成為強化細胞內粒線體功能的關鍵。 周德陽院長強調，中醫大附醫持續推動跨領域醫學研究與臨床創新，鼓勵團隊突破既有治療限制，將創新技術朝實際醫療應用推進。 目前此項研究仍屬動物實驗階段，未來將持續進行安全性與療效驗證，推動臨床轉譯，期望為長期受糖尿病慢性傷口困擾的病人帶來新的治療選擇。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】