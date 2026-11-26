一名52歲的陳姓婦人，長期受到俗稱「火燒心」的胃酸倒流困擾，尤其在飯後及夜間平躺時，症狀更明顯。儘管她規律服用質子泵抑制劑等強效胃酸抑制劑，始終無法緩解，甚至一停藥就復發。就醫檢查發現，胃酸倒流問題可能不只是胃酸分泌過多，也涉及胃與食道交界處的抗逆流屏障功能。醫生建議，患者若長期服藥仍反覆發作，應進一步檢查逆流原因，而非自行增加藥量或頻繁更換藥物。

胃酸倒流不只是胃酸過多 「結構鬆弛」也有關 收治病例的亞東醫院進階內視鏡科主任暨肝膽腸胃科醫生鍾承軒表示，正常情況下，胃與食道交界處的賁門及周邊構造，能協助阻止胃內容物逆流到食道；若相關構造鬆弛或功能異常，便可能增加逆流機會。 吃藥治標不治本？抗逆流屏障異常恐影響治療效果 鍾承軒醫生指出，傳統胃酸抑制劑的主要作用，是減少胃酸分泌及降低食道受到的刺激，但若患者同時存在抗逆流屏障功能異常，就需要進一步評估逆流原因，才能選擇合適的治療方式。

建議長期服藥仍無法有效控制症狀，或停藥後反覆復發，不宜自行增加藥量或頻繁更換藥物，應回診與醫生討論，透過適當檢查確認病因。 賁門構造異常引發火燒心 RAP術式改善抗逆流屏障 以該名婦人為例，鍾承軒醫生提到，當時透過檢查，發現婦人的「火燒心」問題出在構造機能，後續她接受黏膜切除合併縫合緊縮的微創胃鏡抗逆流RAP術式治療，術後追蹤一年多，症狀獲得明顯改善且未再復發，也無須再長期仰賴藥物控制。 鍾承軒醫生解釋，RAP術式(Resection and Plication，黏膜切除合併縫合緊縮術)是透過胃鏡進行，先切除賁門附近部分黏膜，再利用內視鏡縫合裝置將組織摺疊縫合，藉由後續傷口癒合形成的瘢痕收縮，協助局部組織緊縮，改善胃食道交界處的抗逆流屏障。整個治療過程是從口腔進行，不需在腹部製造手術傷口，但實際適用性及治療結果仍因個人病況而異。

RAP術式並非人人適用 須先檢查逆流程度與食道功能 鍾承軒醫生也指出，並非所有胃酸倒流患者都適合接受RAP術式，醫生通常會先安排胃鏡檢查，必要時進一步進行食道酸鹼度監測(pH meter)及食道蠕動壓力檢查(high resolution manometry)，了解每個患者的逆流程度、食道功能及胃食道交界處構造。若合併較大的食道裂孔疝氣，或有其他不適合接受術式的情況，就須改評估其他治療方式。 飯後避免立即躺下 睡前2至3小時停止進食減少逆流 鍾承軒醫生提醒，有「火燒心」困擾的人士，應避免飯後立即躺下，睡前2至3小時盡量不要進食，並留意咖啡、酒精、吸煙及高脂肪、辛辣食物是否誘發症狀；體重過重者，可透過飲食控制及規律運動改善，夜間容易逆流者，也可適度抬高床頭減少逆流。若火燒心、酸液逆流頻繁發作，即使規律服藥仍未改善，應回診釐清原因，切勿自行停藥或增加藥量。