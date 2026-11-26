緊張時常肚痛？有營養師指出，若經常在大事發生前出現反覆腹痛問題，極有可能是腸易激綜合症的症狀。而日常飲食很有可能會令症狀加劇。營養師提醒，不當的日常飲食會令腸胃不適加劇，其中有9類食物屬於「高 FODMAP 食物」，誘發症狀的風險極高。營養師指出，教有4大方法有助調整飲食，以改善問題。特別教大家4大飲食調整方法，有助從日常三餐入手，有效舒緩腸躁困擾。

腸易激綜合症｜開會前、上台Present前緊張到肚痛？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，部分人在緊張時會出現手心冒汗，亦有人首先感到需要如廁。有些人會愈擔心腹痛，腸道反應愈明顯。這種情況未必單純是心理作用，而是腸道與大腦之間持續雙向溝通的結果。她解釋指，腸道與大腦透過神經、荷爾蒙及免疫系統互相影響。情緒緊繃時，腸胃可能隨之出現不適；腸胃不適亦可能反過來影響情緒狀態。

腸易激綜合症｜9類食物是元兇

而FODMAP指一群在小腸不易完全吸收、容易被腸道細菌發酵的短鏈碳水化合物。當這些物質令腸道水分增加、發酵產生氣體，對腸道較敏感的人而言，可能出現腹脹、腹痛、排氣增加或腹瀉。常見的高FODMAP食物包括