緊張時常肚痛？有營養師指出，若經常在大事發生前出現反覆腹痛問題，極有可能是腸易激綜合症的症狀。而日常飲食很有可能會令症狀加劇。營養師提醒，不當的日常飲食會令腸胃不適加劇，其中有9類食物屬於「高 FODMAP 食物」，誘發症狀的風險極高。營養師指出，教有4大方法有助調整飲食，以改善問題。特別教大家4大飲食調整方法，有助從日常三餐入手，有效舒緩腸躁困擾。
腸易激綜合症｜開會前、上台Present前緊張到肚痛？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，部分人在緊張時會出現手心冒汗，亦有人首先感到需要如廁。有些人會愈擔心腹痛，腸道反應愈明顯。這種情況未必單純是心理作用，而是腸道與大腦之間持續雙向溝通的結果。她解釋指，腸道與大腦透過神經、荷爾蒙及免疫系統互相影響。情緒緊繃時，腸胃可能隨之出現不適；腸胃不適亦可能反過來影響情緒狀態。
腸易激綜合症｜9類食物是元兇
而FODMAP指一群在小腸不易完全吸收、容易被腸道細菌發酵的短鏈碳水化合物。當這些物質令腸道水分增加、發酵產生氣體，對腸道較敏感的人而言，可能出現腹脹、腹痛、排氣增加或腹瀉。常見的高FODMAP食物包括
洋蔥
大蒜
蘋果
梨
芒果
牛奶
蜂蜜
腰果
開心果
惟高FODMAP並不等於食物不健康，亦非每位腸易激綜合症患者進食後都會出現不適。
腸易激綜合症｜4招飲食調整改善
營養師高敏敏表示，在了解自身耐受程度及控制份量的前提下，可考慮以下替換：
飲料：用無乳糖牛奶取代一般牛奶
水果：適量奇異果、橙取代蘋果、梨
主食：白飯取代部分小麥主食
肉類：原味魚肉、雞肉、雞蛋取代加工或重調味肉品
關鍵在於份量。同一種食物，少量進食或可接受，一次過大量進食則可能超出個人耐受範圍。此外，品種、成熟度及加工方式亦可能影響FODMAP含量。
腸易激綜合症｜低FODMAP不等於完全不刺激
咖啡及酒精即使FODMAP含量不高，仍可能令部分人腸胃不適。因此，低FODMAP飲食並非單純「避開某一清單」便可解決所有症狀。低FODMAP飲食不應視為終身禁食清單。建議先由醫生確認診斷，再由營養師協助，先作短期調整約2至6週；若症狀改善，再逐步重新引入食物，找出個人適合的種類與份量。
腸易激綜合症的管理，除飲食調整外，亦應配合規律進食及充足睡眠，讓腸道與情緒狀態一同回復穩定。