腹瀉時氣味濃烈未必是成功排毒，反而可能是器官發出的求救訊號！有醫生分享病例指，一名男患者因持續腹瀉多日求診，而且每次如廁後，糞便的刺鼻氣味甚至會瀰漫整個辦公室；患者起初誤以為氣味愈濃代表毒素清除得愈徹底，因而對腹瀉久治不癒感到困惑。醫生提醒，導致排泄物氣味異常濃烈的4大核心原因，其中一項關鍵成因更極可能與「胰臟機能受損或病變」密切相關，切勿掉以輕心。

腹瀉｜腹瀉時腸道發生甚麼事？ 他解釋指，正常腸道如同一條分工精密的食品加工線： 食物逐步分解 營養與水分慢慢吸收 最後形成糞便 當腹瀉時，這條生產線可能因感染、發炎、藥物或某些無法吸收的物質而失衡。水分大量留在腸道，部分養分亦可能進入大腸，改變腸道細菌的代謝，令糞便氣味、形狀及次數出現變化。 腹瀉｜4大氣味成因 當大便氣味變得特別刺鼻，有可能與以下4大原因有關： 1.未吸收糖類被細菌發酵 部分糖類若未在小腸充分吸收，進入大腸後便成為細菌的食物。細菌發酵時產生有機酸及氣體，可能出現酸臭味、腸鳴、腹脹、排氣增加及水樣腹瀉。需注意，某些含糖飲料或果汁因糖分過高，反而可能令滲透性腹瀉更嚴重。

2. 蛋白質分解產生臭味物質 蛋白質經腸道細菌代謝後，可能形成硫化物、氨、吲哚及糞臭素等揮發性化合物，部分氣味類似臭蛋、腐敗食物或臭水渠。這些物質本來就可能存在於糞便中；當飲食、腸道菌群或糞便成分改變時，氣味便可能格外明顯。 3. 感染或發炎改變糞便內容 病毒、細菌或寄生蟲感染可令腸黏膜發炎，增加水分及黏液分泌；嚴重時可能出現血液或膿性分泌物。惟不能單憑臭味判斷病原體，即使醫生亦不能靠氣味診斷諾羅病毒、沙門氏菌或困難梭菌，仍須結合病史、症狀及糞便檢驗。

4. 脂肪吸收不良形成脂肪便 若糞便不僅臭，還同時出現油亮發光、顏色偏淡、漂浮水面、黏住馬桶、難以沖淨，或反覆發生並伴隨體重下降，便應考慮脂肪吸收不良。此情況未必由普通腸胃炎引起，亦可能與胰臟外分泌不足、膽道問題、小腸疾病或其他吸收障礙有關，值得進一步檢查。

腹瀉｜7大症狀需求醫 如果出現以下症狀，應盡快就醫： 大量血便

黑便

高燒

持續嘔吐

劇烈腹痛

意識異常

明顯脫水 特別是幼童、長者、孕婦及免疫力低下者，更不宜拖延。 腹瀉｜腹瀉時可先做甚麼？ 腹瀉時，首要並非完全禁食，亦非大量飲用含糖飲料，而是進行以下步驟： 適量補充水分及電解質。可小量、多次飲用口服電解質液； 能進食時，選擇較清淡、容易消化的食物。 若腹瀉持續數天未改善，或近期使用抗生素後出現頻繁水瀉，應接受醫療評估。 腹瀉時糞便氣味濃烈，並非身體正在排毒，而是腸道的消化、吸收與細菌代謝失去原有節奏。嗅覺只能提示今天與平常不同，卻不能說明患上甚麼疾病。與其急於開窗或噴空氣清新劑，不如多留意糞便顏色與外觀，並記錄腹瀉次數、持續時間及有否脫水。氣味令人尷尬，但真正需要警覺的，是藏在氣味背後的血便、高燒、劇痛與脫水。