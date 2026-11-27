常見患者因腸胃炎，上吐下瀉導致脫水，又自行購買非類固醇消炎止痛藥服用，進一步增加腎臟負擔。

54歲陳先生患有糖尿病、高血壓及慢性腎病，長期服用血管張力素受體阻斷劑類(Angiotensin II Receptor Blocker，ARB)降血壓藥物。近期因腳部水腫，開始服用利尿劑，幾天後收縮壓竟從平時的120降至100以下，由於沒有明顯不適，他仍照常吃藥。

直到回診抽血時，才驚覺用來評估腎功能的肌酸酐數值已從1.5升高至2.3。台北慈濟醫院腎臟內科吳哲熊醫生安排超聲波檢查，未見明顯尿路阻塞，綜合用藥變化研判為腎臟灌流不足引發的「腎前性急性腎損傷」，隨即調整用藥，並持續追蹤腎功能。