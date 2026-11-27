54歲陳先生患有糖尿病、高血壓及慢性腎病，長期服用血管張力素受體阻斷劑類(Angiotensin II Receptor Blocker，ARB)降血壓藥物。近期因腳部水腫，開始服用利尿劑，幾天後收縮壓竟從平時的120降至100以下，由於沒有明顯不適，他仍照常吃藥。
直到回診抽血時，才驚覺用來評估腎功能的肌酸酐數值已從1.5升高至2.3。台北慈濟醫院腎臟內科吳哲熊醫生安排超聲波檢查，未見明顯尿路阻塞，綜合用藥變化研判為腎臟灌流不足引發的「腎前性急性腎損傷」，隨即調整用藥，並持續追蹤腎功能。
初期症狀不明顯需當心 留意血液灌流不足危機
急性腎損傷代表腎功能，在短時間內突然變差，初期往往無明顯症狀，多數患者常需透過抽血檢查才意外發現。引發急性腎損傷的原因繁多，其中「腎前性」主要與流進腎臟的血液不足有關，常見於嚴重脫水、大量出血、敗血症或心臟衰竭。吳哲熊醫生指出，腎臟過濾血液仰賴足夠的血流與壓力，若在特定時機，不當使用一些常用藥物，也可能造成相同結果，影響腎臟的過濾功能。
三類藥物遇脫水恐傷腎 留意常見用藥地雷
吳哲熊醫生表示，有三類藥物在使用上最需要留意：
血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)與受體阻斷劑(ARB)類降血壓藥物：平時能減輕腎臟負擔，但在脫水或血壓偏低時，恐降低腎小球的過濾功能。
利尿劑：能幫助排出多餘的鈉與水分，若利尿過度或同時有嘔吐與腹瀉等情形，可能導致血液容積不足。
非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)：常用於緩解發燒與疼痛，可能使腎臟的入球小動脈收縮，減少流進腎臟的血液。
腸胃炎亂吃藥加重負擔 把握時機挽救受損腎臟
這三類藥物同時使用，再碰上脫水，可能使腎臟血液灌流明顯下降，即使原本腎功能正常，也可能發生急性腎損傷，特別是高齡者、三高及慢性腎病患者風險更高。以陳先生為例，服用降血壓藥與利尿劑後血壓驟降，仍會影響過濾功能。吳哲熊醫生說明，臨床上常見患者因腸胃炎，上吐下瀉導致脫水，又自行購買非類固醇消炎止痛藥服用，進一步增加腎臟負擔。若未及時找出原因並調整藥物，恐造成持續性損害，甚至提早面臨洗腎。
生病脫水切勿自行調藥 養成量血壓、體重習慣
日常照護與用藥警覺，是防範急性腎損傷的關鍵。吳哲熊醫生提醒，當出現明顯嘔吐、腹瀉、進食飲水不足或脫水時，部分藥物可能需暫時停用，但每位患者情況不同，應事先與醫生確認，切勿自行判斷。待恢復正常飲食飲水後再依指示恢復用藥，若有跨科就醫或自行買藥，也應主動告知目前用藥。此外，平時應養成量血壓與體重的習慣，若發現血壓持續偏低，或出現頭暈、尿量減少等情況，應盡快就醫評估。
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