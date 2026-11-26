衣領症候群｜一著樽領就頭暈不適？可能頸部被勒住刺激頸動脈竇所致！

本港天氣最近終於轉涼！在保暖的同時，有人竟為樽領毛衣而煩惱？如果在穿上樽領衣物後出現頭暈、不舒服，甚至脖子被勒住的症狀，不只是穿不習慣，這可能是因頸部受到壓迫引發的生理反應，即「衣領症候群」！

衣領症候群｜全因頸動脈竇受到刺激

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒指出，當脖子兩側的「頸動脈竇」受到刺激，可能引起血壓下降、心跳減慢，甚至暈厥。頸動脈竇過敏較常見於50歲以上的人士，不過這並不代表只要穿樽領衣物感到不適就是有問題。

黃軒形容，頸動脈竇就像人體常見的「死穴」，位置淺、受到不當壓迫就可能引起反應。不過衣領症候群並不是正式診斷名稱，醫學上分為頸動脈竇過度敏感(Carotid Sinus Hypersensitivity)與頸動脈竇症候群(Carotid Sinus Syndrome)，前者指檢測時出現過強的心跳或血壓反應，後者還須結合患者原本的暈厥症狀，由醫生判斷。