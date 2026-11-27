一名年僅13歲的少女小茹，因反覆腹痛、發燒就醫，起初被診斷為急性腸胃炎，後續胃鏡檢查發現，胃部及十二指腸潰瘍，雖經藥物治療暫時改善，卻一減藥就腹痛復發，甚至無法正常進食、體重快速下降。後來歷經多重檢查，才確診罹患兒童克隆氏症。醫生提醒，兒童克隆氏症症狀不一定典型，若長期腹痛合併腹瀉、體重減輕或生長遲滯，應提高警覺。

克隆氏症恐影響生長發育 小腸潰瘍、發炎息肉成關鍵

收治病例的仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)兒童腸胃科醫生曾文禹指出，患者當時是透過大腸鏡及膠囊內視鏡檢查，才發現小腸末端有多處潰瘍及發炎性息肉，確診為兒童克隆氏症。

曾文禹醫生表示，克隆氏症是一種慢性腸道發炎疾病，在亞洲發生率逐年上升，成因與西化飲食、基因、環境及感染皆相關。由於兒童患者常呈現非典型症狀，除了腹痛，慢性腹瀉、血便、食慾變差、體重下降及慢性發燒都是常見警訊，甚至可能造成兒童生長遲滯或青春期延遲，若未即時發現，恐衍生腸道化膿與廔管。