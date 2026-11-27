一名年僅13歲的少女小茹，因反覆腹痛、發燒就醫，起初被診斷為急性腸胃炎，後續胃鏡檢查發現，胃部及十二指腸潰瘍，雖經藥物治療暫時改善，卻一減藥就腹痛復發，甚至無法正常進食、體重快速下降。後來歷經多重檢查，才確診罹患兒童克隆氏症。醫生提醒，兒童克隆氏症症狀不一定典型，若長期腹痛合併腹瀉、體重減輕或生長遲滯，應提高警覺。
克隆氏症恐影響生長發育 小腸潰瘍、發炎息肉成關鍵
收治病例的仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)兒童腸胃科醫生曾文禹指出，患者當時是透過大腸鏡及膠囊內視鏡檢查，才發現小腸末端有多處潰瘍及發炎性息肉，確診為兒童克隆氏症。
曾文禹醫生表示，克隆氏症是一種慢性腸道發炎疾病，在亞洲發生率逐年上升，成因與西化飲食、基因、環境及感染皆相關。由於兒童患者常呈現非典型症狀，除了腹痛，慢性腹瀉、血便、食慾變差、體重下降及慢性發燒都是常見警訊，甚至可能造成兒童生長遲滯或青春期延遲，若未即時發現，恐衍生腸道化膿與廔管。
兒童克隆氏症診斷不易 確診平均恐耗時4至10個月
曾文禹醫生提到，兒童克隆氏症診斷不易，從發病到確診可能需要4至10個月，通常須搭配血液檢驗、胃鏡及大腸鏡，透過觀察腸道病灶及切片確認。由於部分患者病灶僅侵犯小腸末端，一般內視鏡難以深入小腸，必要時可進一步安排膠囊內視鏡檢查。
克隆氏症依病情接受治療 膠囊內視鏡如魚油大小可揪病情
曾文禹醫生指出，膠囊內視鏡大小約如魚油膠囊，經適度清腸後，可透過吞嚥或由胃鏡置入，檢查過程通常不會造成明顯不適，電力約可維持12小時。小茹因病情較嚴重，後續接受長期生物製劑治療，症狀獲控制後，已順利重返校園。
長期腹痛合併生長遲滯 家長應提高警覺及早就醫
曾文禹醫生提醒，家長若發現孩子有長期腹痛伴隨生長發育異常，應盡早就醫檢查。及早診斷、規律用藥及持續監測病情，有助於控制發炎、降低併發症風險，維持兒童生長發育及生活品質。
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