坊間有傳言認為，要治療男士脫髮問題，必須犧牲性能力！皮膚科專科醫生胡惠福解釋，其實服藥後只有1至2%可能出現性功能障礙，且在停藥後一般會逐漸回復正常。不過如開始有脫髮問題，愈早治療愈好，以保現有毛囊，減低脫髮風險。 停藥後可回復正常 胡惠福稱，坊間對於脫髮治療有不同的傳言，其中最廣為流傳的是口服藥非那甾胺(Finasteride)會影響性能力，包括勃起功能障礙、性慾減退或射精障礙等，但其實發生率只有1至2%，如不幸出現此情況，大多停藥後兩個月內就可回復正常。

如真的擔心藥物會影響性功能，現時亦有外用的非那甾胺藥物，影響性功能的風險或許較低，但頭皮藥物吸收情況亦因人而異，效果未必完全等同口服藥物。 非正常脫髮過程 雄禿多與遺傳因素有關，大部分患者在青春期起脫髮，更有患者15歲已開始。胡惠福指，這並不是一個正常的脫髮過程，主要是因二氫睾酮(DHT)攻擊頭髮毛囊，導致其萎縮，症狀包括頭髮變幼、變短、變塌等，「正常的脫髮多在較年長時期才發生，速度很慢而且非常輕微，但如十多歲或廿多歲已甩頭髮，則多為雄禿。」

胡惠福稱，醫生一般會透過皮膚鏡觀察毛囊的健康狀況，通常健康的毛囊會有2至3條很粗的黑色頭髮；而雄禿患者的頭髮就會偏幼、軟塌無力，色澤變淺、毛囊減至1根頭髮或萎縮等，脫髮會周期性出現。撇除雄禿，脫髮亦可能與斑禿、頭癬、拔毛或拉扯、休止期脫髮有關。 男士雄禿多發於頭頂及前額，雖男性出現的機會較高，女士亦會有雄禿，頭頂中央的分界線開始變寬、髮量變得稀疏。 防脫髮效果欠佳 不少人因抗拒服藥，改為尋求坊間不同的防脫髮產品，惟胡惠福指，其實至今仍沒有大型研究證明防脫髮產品包括洗頭水、生髮療程、中藥成分等有效。而外用生髮水目前只有一種成分米諾地爾(Minoxidil)是有醫學根據，延長毛囊生長期及促進毛髮生長。

持續合併治療 目前治療雄禿最有效的方法是口服藥加外用生髮水合併治療，口服藥物非那甾胺可以減低睾固酮經由5α-還原酶形成的雄性荷爾蒙二氫睾酮，減少現有毛囊受DHT攻擊。胡惠福指，口服藥比生髮水效果更好，而且愈早開始服藥效果愈好，一般服藥3個月才開始見效，並要持續一至兩年才發揮真正效果，一旦停藥，數月內就會回復原先脫髮的速度。 盡早求醫保毛囊 目前所有藥物的治療效果都是保住現有毛囊為主，因此如脫髮問題嚴重，已出現嚴重M字額或地中海脫髮等，頭皮無毛囊後服藥則無有成效。胡惠福建議，當前額髮線向後移、頭髮開始稀薄、頭髮變幼及扁塌等，就應盡早求醫開始療程。