情緒會竟會引發癌症？網上常會流傳特定負面情緒直接誘發特定癌症的說法，例如「經常動怒易致肝癌」、「長期壓抑情緒會帶來乳癌」以及「高壓引發肺癌」等令大眾對自身情緒產生過度恐慌。有營養師從預防醫學角度逐一拆解迷思，並指出公眾更應關注可改變的飲食風險因子，例如在飲食上，研究發現，若在飲食上每天都吃「1 類特定食物」，有可能會增加 18% 大腸癌風險。營養師特別提出4大防癌飲食方法，有助吃得安心又健康。

情緒癌症｜常勞氣會激到生Cancer？

營養師張語希在其facebook專頁上分享指，網上流傳的各種「情緒致癌論」廣為流傳，雖然情緒無疑會影響健康，但現有醫學證據並不支持某一種特定情緒會直接導致某一種特定癌症。與其將焦點放在難以量化的情緒歸因，更值得關注的是具科學實證、且可透過生活調整降低的風險因子。

情緒癌症｜8種癌症的真正風險

情緒波動、長期壓力與心理健康狀況，確實可能透過神經內分泌及免疫調節等途徑影響身體狀態。然而，將「生氣」對應「肝癌」、「壓抑」對應「乳癌」等說法，缺乏實證支持。這類簡化連結容易令人忽略真正可預防的致癌因素，也可能對患者造成不必要的自責。她指出，4類癌症的實證風險因子：